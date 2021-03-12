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COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Sektor(en)
Gesundheit : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/10/2021 : 200.000.000 €
Andere Links
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13/05/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 März 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2021
20210040
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION II
GAVI ALLIANCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Project to support the supply of COVID-19 vaccines for low- and middle-income countries via the COVAX Advance Market Commitment (AMC) framework co-led by Gavi.

The project will contribute to fund the access to successful COVID-19 vaccines by countries in African, Caribbean and Pacific (ACP) countries, Asia and Latin America eligible under the Gavi COVAX AMC framework. The project looks to support the pioneering COVAX initiative, which aims to provide innovative and equitable access to COVID-19 vaccines to all economies, regardless of income levels. This would be fundamental to end the COVID-19 pandemic as soon as possible and save as many lives as possible - avoiding a catastrophe in emerging countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB funding will be directed to COVAX investments in vaccine development and manufacturing capacity that are expected to be carried out in facilities owned by pharmaceutical companies and / or other research centres as authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details of the supply chain of the project will be verified during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement (GtP). Due to the peculiar features of this transaction, certain derogations might be sought to the GtP and submitted for approval to the EIB's Board of Directors.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
13/05/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION II
Datum der Veröffentlichung
13 May 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140028199
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210040
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Asien
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen