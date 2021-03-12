COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
Project to support the supply of COVID-19 vaccines for low- and middle-income countries via the COVAX Advance Market Commitment (AMC) framework co-led by Gavi.
The project will contribute to fund the access to successful COVID-19 vaccines by countries in African, Caribbean and Pacific (ACP) countries, Asia and Latin America eligible under the Gavi COVAX AMC framework. The project looks to support the pioneering COVAX initiative, which aims to provide innovative and equitable access to COVID-19 vaccines to all economies, regardless of income levels. This would be fundamental to end the COVID-19 pandemic as soon as possible and save as many lives as possible - avoiding a catastrophe in emerging countries.
The EIB funding will be directed to COVAX investments in vaccine development and manufacturing capacity that are expected to be carried out in facilities owned by pharmaceutical companies and / or other research centres as authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details of the supply chain of the project will be verified during the appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement (GtP). Due to the peculiar features of this transaction, certain derogations might be sought to the GtP and submitted for approval to the EIB's Board of Directors.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.