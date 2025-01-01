©EIB

Das Projekt betrifft die Sanierung und den Bau von Wasser- und Sanitärversorgungsnetzen in Kisumu und Umgebung. Es handelt sich um das dritte Projekt im Rahmen der Initiative LVWATSAN. Zwei frühere Wasser- und Sanitärprojekte wurden unter der Mutual-Reliance-Initiative mit EIB-Beteiligung kofinanziert: 2011 mit der KfW und der AFD als federführendem Geldgeber in Kampala (Uganda) und 2013 mit der AFD in Mwanza (Tansania), wobei die EIB die Federführung übernahm.

Die Zuschüsse aus dem Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika (AITF) fließen in Kompetenzaufbau und Schulungen für die Kisumu Water and Sanitation Company und die Regierung von Kisumu County. Dieser Teil des Projekts wird die Nachhaltigkeit des gesamten Sektors fördern, u. a. durch die Aufspürung und Reparatur von Leckagen an Rohrleitungen und die Verbesserung der Projektplanungskompetenzen.

Durch das Projekt erhalten rund 500 000 Menschen Zugang zu sauberem Wasser. Es reduziert die Kosten und Zeit, die dann für produktivere Tätigkeiten verwendet werden kann. Zudem erhöht es die Hygienestandards, und es führt zu einem Rückgang der durch Wasser übertragenen Krankheiten und der damit verbundenen Behandlungskosten.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 70 Millionen Euro. Als federführender Geldgeber fungiert die AFD, während die EIB bei den ökologischen und sozialen Schutzmaßnahmen die Führungsrolle übernimmt.

Finanzierungsplan:

EIB: 35 Millionen Euro

AFD: 20 Millionen Euro

Kenianische Regierung: 10 Millionen Euro

Europäische Kommission (über AITF): 5 Millionen Euro

Projektinformationen