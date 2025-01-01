EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit in Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelten weithin als Motor für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung im südlichen Mittelmeerraum. Das Programm erleichtert KMU den Zugang zu Finanzierungen – eine der wichtigsten Voraussetzungen für langfristiges und gerechtes Wachstum in der Region.
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Europäischen Kommission unter der Nachbarschaftsinvestitionsplattform das EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit entwickelt, um KMU in Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien Finanzierungen leichter zugänglich zu machen.
Das Programm soll diesem Segment des Privatsektors mehr Finanzierungen zur Verfügung stellen und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und damit die Haupthürden für Unternehmen beseitigen, indem es:
- den Zugang zu Kapital durch günstigere Kreditkonditionen (vor allem geringere Sicherheitsanforderungen und/oder niedrigere Finanzierungskosten) verbessert, auch in Landeswährung
- Finanzintermediären ermöglicht, mehr Risiken zu übernehmen und unterversorgte Segmente der Wirtschaft zu unterstützen
How the EU Trade and Competitiveness Programme works
Unter dem Programm bietet die EIB Finanzintermediären vor Ort:
PORTFOLIOTEILGARANTIEN, um auf Portfolioebene das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Fremdfinanzierungen (etwa von Darlehen und/oder Leasingfinanzierungen für KMU) abzudecken. Dabei handelt es sich um begrenzte Garantien für Erstverluste auf Portfoliobasis, die die EIB den Finanzintermediären für ihre Direktdarlehen an KMU bereitstellt. Die Garantie deckt bis zu 80 Prozent der Verluste des Finanzintermediärs aus einem Kreditausfall.
LANGFRISTIGE DARLEHEN zur Weiterleitung an förderfähige KMU. Banken, nationale Förderbanken oder -institute sowie andere Finanzinstitute, die ordnungsgemäß für Finanzierungsgeschäfte zugelassen sind, können diese Darlehen beantragen
KAPAZITÄTSAUFBAU durch technische Hilfe in verschiedenen vorrangigen Bereichen (etwa zur Ankurbelung des Exportgeschäfts von KMU), damit die Unternehmen wettbewerbsfähiger werden und modernisieren können. Die technische Hilfe ermöglicht auch den Transfer von Wissen über die Best Banking Practice bei der Kreditvergabe an KMU, auch über Risikobewertungstools, damit unterversorgte Kunden besser unterstützt werden können.
