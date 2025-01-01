EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit in Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelten weithin als Motor für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung im südlichen Mittelmeerraum. Das Programm erleichtert KMU den Zugang zu Finanzierungen – eine der wichtigsten Voraussetzungen für langfristiges und gerechtes Wachstum in der Region.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Europäischen Kommission unter der Nachbarschaftsinvestitionsplattform das EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit entwickelt, um KMU in Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien Finanzierungen leichter zugänglich zu machen.

Das Programm soll diesem Segment des Privatsektors mehr Finanzierungen zur Verfügung stellen und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und damit die Haupthürden für Unternehmen beseitigen, indem es:

den Zugang zu Kapital durch günstigere Kreditkonditionen (vor allem geringere Sicherheitsanforderungen und/oder niedrigere Finanzierungskosten) verbessert, auch in Landeswährung

Finanzintermediären ermöglicht, mehr Risiken zu übernehmen und unterversorgte Segmente der Wirtschaft zu unterstützen

How the EU Trade and Competitiveness Programme works