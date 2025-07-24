Die Investitionsplattform für Afrika (AIP) ist ein regionales Finanzierungsinstrument der EU, das Zuschüsse und Darlehen, öffentliche und private Gelder zusammenführt. Sie soll kritische Finanzierungslücken in Subsahara-Afrika schließen und fördert dazu Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Region.

Die Mittel für die AIP stammen aus dem Finanzierungsinstrument NDICI/Europa in der Welt und mobilisieren zusätzliche Investitionen für wichtige Infrastrukturprojekte und kleine Unternehmen in Subsahara-Afrika. Die Investitionsplattform für Afrika trägt zur Global-Gateway-Strategie der Europäischen Kommission und zum Aufbau von widerstandsfähigen Gesellschaften bei, die sowohl Klimaschocks als auch anderen Krisen trotzen können.

