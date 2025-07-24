Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Investitionsplattform für Afrika

Bessere sozioökonomische Entwicklung und weniger Armut

Die Investitionsplattform für Afrika (AIP) ist ein regionales Finanzierungsinstrument der EU, das Zuschüsse und Darlehen, öffentliche und private Gelder zusammenführt. Sie soll kritische Finanzierungslücken in Subsahara-Afrika schließen und fördert dazu Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Region.

Die Mittel für die AIP stammen aus dem Finanzierungsinstrument NDICI/Europa in der Welt und mobilisieren zusätzliche Investitionen für wichtige Infrastrukturprojekte und kleine Unternehmen in Subsahara-Afrika. Die Investitionsplattform für Afrika trägt zur Global-Gateway-Strategie der Europäischen Kommission und zum Aufbau von widerstandsfähigen Gesellschaften bei, die sowohl Klimaschocks als auch anderen Krisen trotzen können.

  Mehr zur Partnerschaft Afrika-EU und zum Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung plus

So funktioniert es

Die Investitionsplattform für Afrika (AIP) unterstützt Investitionen, die in Subsahara-Afrika die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) voranbringen. Priorität haben Projekte, die der Global-Gateway-Investitionsagenda in Subsahara-Afrika entsprechen, mit einem besonderen Fokus auf Digital-, Energie- und Verkehrsinfrastruktur, Gesundheit, Bildung und Ausbildung sowie Klimawandel und Umwelt.

Die AIP bündelt Zuschüsse aus dem EU-Haushalt, um Finanzierungen der EIB sowie von Partnerfinanzinstituten und öffentlichen und privaten Investoren zu mobilisieren.

Das Angebot umfasst:

  • Zuschüsse
  • Technische Hilfe
  • Finanzierungsinstrumente wie Fremdkapital, Eigenkapital und Garantien

Das ist förderfähig

Infrage kommen Projekte in folgenden Bereichen:

  • Energie
  • Umwelt
  • Informations- und Kommunikationstechnologie
  • Landwirtschaft
  • Stärkung des Privatsektors
  • Soziale Entwicklung
  • Verkehr

Zielregionen

Die AIP ist in folgenden Ländern verfügbar:

Angola, Äthiopien, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Eswatini, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenia, Komoren, Kongo-Brazzaville, Lesotho, Liberia, MadagaskarMalawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Republik Guinea, Ruanda, Sambia, São Tomé und Príncipe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sudan*, Tansania, Togo, Tschad, Uganda und Zentralafrikanische Republik.

Projektbeispiele

  •
    24 Juli 2025

    Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz

    EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.

    Forstwirtschaft Umwelt Klima Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 21 Juli 2025

    Klimaschutz mit den richtigen Regeln

    Kenias Zentralbank bewirkt mit intelligenten Klima-Reporting-Regeln mehr grüne Investitionen

    Banken Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klimawandel Klima Klimaschutz Kenia Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 1 Juli 2025

    Starke Partner für Entwicklungsländer

    LeapFrog ermöglicht Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und saubere Energie für Millionen Menschen in Afrika und Asien.

    Verkehr Gesundheit und Life Sciences Klima Nigeria Indien Ghana Indonesien Kenia Asien und Pazifik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 26 November 2024

    Mit Eigenkapital Großes bewegen

    Von Logistik in Südafrika bis Offshore-Windkraft in Ostasien: Die EIB investiert Eigenkapital in Impact-Fonds, die etwas bewirken

    Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Risikokapital Verkehr Equity & Fondsanlage Taiwan Mosambik Südafrika Subsahara-Afrika Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 25 Oktober 2024

    Mehr Diversität für eine bessere Zukunft

    In Mauretanien bietet eine lokale Bank Kredite an, um Frauen und jungen Menschen den Weg in die Arbeitswelt zu ebnen

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Diversität und Geschlechterfragen Migration Mauretanien Subsahara-Afrika
  • 15 Oktober 2024

    Investitionen in Ernährungssicherheit zahlen sich aus

    Hunger ist eine globale Krise, die massive Investitionen erfordert. Nachhaltige Ernährungssysteme verringern Armut, schaffen Jobs und Wachstum, schmälern die Genderkluft und stärken die Gesundheit

    Interviews Direktorium Gelsomina VIGLIOTTI Sambia Madagaskar Malawi Tunesien Uganda Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit
Weitere Storys  

Wir beraten Sie

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  
European Union

NDICI/Europa in der Welt

Das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt ist das Finanzierungsinstrument für das auswärtige Handeln der EU. Es soll die Armut beseitigen und zu einer nachhaltigen, stabilen Welt mit mehr Frieden und Wohlstand beitragen. NDICI/Europa in der Welt bündelt die Zusammenarbeit der EU mit allen Drittstaaten mit Ausnahme der Heranführungsländer und überseeischen Gebiete.

Mehr  

EIB Global

Seit über 50 Jahren ist die EIB die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Mit unseren Investitionen fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

Mehr  

Was bedeutet Mittelkombination?

Bei der Mittelkombination, dem sogenannten „Blending“, werden Zuschüsse gezielt eingesetzt, um zusätzliches Geld für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren. Kombiniert werden Zuschüsse häufig mit Darlehen, Eigenkapital, eigenen Mitteln der Empfänger oder anderen Finanzierungsformen. Damit sinken die Risiken von Projekten, und sie kommen für eine Bankfinanzierung infrage. Beim Blending können die Partner ihre Zuschüsse optimal einsetzen und den Entwicklungseffekt ihrer Arbeit steigern.

Unsere Kombinationsinstrumente

Die Europäische Investitionsbank kombiniert weltweit Zuschüsse und Darlehen über vier regionale Investitionsfazilitäten und andere themenbezogene Kombinationsinstrumente.

Mehr Infos  