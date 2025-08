Mit Eigenkapital Großes bewegen

Weniger Stau und Emissionen, schneller und billiger

Transport Logistics Group

Für manche Fahrer läuft es aber besser. Wenige Kilometer vor dem Stauende zweigt eine neue Straße zu einem anderen Grenzübergang ab, der von dem südafrikanischen Logistikkonzern The Logistics Group (TLG) betrieben wird. Die EIB-Gruppe fördert dieses Projekt durch eine knapp 75 Millionen US-Dollar schwere Investition in die Fonds von Africa Infrastructure Investment Managers aus Kapstadt. Am Grenzübergang von TLG dauern die Formalitäten lediglich 45 Minuten, und die Waren werden auf Güterzüge umgeladen, die direkt nach Maputo fahren. Die Lkw selbst können sich also die Fahrt bis zur Küste ganz sparen.

„Die Fahrer müssen nicht parken, nicht aussteigen und keinen Papierkram erledigen“, erläutert Anton Potgieter, Chief Executive der The Logistics Group. „Sie fahren einfach auf unsere Privatstraße, halten vor den Schaltern an, lassen die Unterlagen abstempeln und laden ab. Um den Rest kümmern wir uns.“

The Logistics Group setzt in ihren Anlagen in Ressano moderne Technologie ein, um Zeit zu sparen. Das konzerneigene Technologieunternehmen CtrlFleet hat eine Software entwickelt, über die Spediteure Kapazitäten buchen, den Weg der Lkw verfolgen und Rechnungen stellen können. Außerdem können die Fahrer selbst in einer App Unterlagen speichern, unterzeichnen und hochladen und darüber direkt mit den Disponenten kommunizieren.