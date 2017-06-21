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COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.820.806,27 €
Sektor(en)
Energie : 100.820.806,27 €
Unterzeichnungsdatum
16/10/2017 : 100.820.806,27 €
Andere Links
Related public register
23/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Story zum Projekt
Mit Eigenkapital Großes bewegen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/10/2017
20170442
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS P/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
DKK 750 million (EUR 101 million)
DKK 26009 million (EUR 3495 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Infrastructure fund investing in large greenfield energy projects, with a focus on renewable energy such as offshore and onshore wind, biomass and solar power generation

The fund targets equity and mezzanine-type investments and has a broad geographic scope including northwestern Europe, North America as well as a small potential share of non-OECD countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund manager to ensure that its underlying investments respect the requirements and/or principles of the relevant EU directives and comply with applicable national law and the Bank's environmental and social standards.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives.

Weitere Unterlagen
23/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76589037
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161223281
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
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10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
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Datenblätter
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Story zum Projekt
Mit Eigenkapital Großes bewegen

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Story zum Projekt
Mit Eigenkapital Großes bewegen
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23/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen