Investitionen in Ernährungssicherheit zahlen sich aus

Die Ernährung der Welt ist ein strategisches Muss

Das Problem ist: Die Länder mit der größten Ernährungsunsicherheit haben es oft am schwersten, die nötigen Mittel zu erhalten. Zu den größten Hindernissen zählen hohe Transaktionskosten, fragmentierte Agrarmärkte, unklare Landrechte, mangelnde Verwaltungskompetenz, schwache Regierungsführung und politische Instabilität.

Ein Mittel, um diese Hindernisse auszuräumen, sind stärkere internationale Partnerschaften. Die EIB, die Welternährungsorganisation FAO und andere internationale Organisationen arbeiten daher eng zusammen, um Ernährungssicherheit, ökologische Nachhaltigkeit und Klimaresilienz zu fördern. Wenn wir unsere Ressourcen und Erfahrung bündeln, vor allem in Afrika südlich der Sahara, können wir die chronischen Finanzierungsprobleme überwinden.

So können wir beispielsweise mehr Gelder für den Agrarlebensmittelsektor und die Bioökonomie bereitstellen, wenn wir auf das Know-how und die Initiativkraft der FAO zurückgreifen. Allein im Jahr 2023 plante das FAO-Investitionszentrum 38 öffentliche Projekte mit Finanzierungspartnern in 26 Ländern und half damit, neue Investitionen im Umfang von 6,6 Milliarden US-Dollar zu mobilisieren. All dies zusätzlich zur Unterstützung bei der Umsetzung laufender Projekte im Gesamtvolumen von rund 46,7 Milliarden US-Dollar.

Um die Finanzierungen in diesem Maße hochzufahren, braucht es jedoch die richtigen Instrumente – nicht zuletzt Finanzprodukte, die das Risiko für den Privatsektor verringern. Blending ist ein solches Instrument, bei dem öffentliche und private Mittel kombiniert werden. Auch innovative Finanzierungsmechanismen wie Klimaanleihen machen derartige Projekte attraktiver für Investoren, die sich bislang zurückhalten.

Die Ernährung der Welt ist nicht nur eine moralische Verantwortung, sondern eine strategische Notwendigkeit. Hunger ist eine akute globale Krise, die massive Investitionen erfordert. Aber diese Investitionen sind es allemal wert. Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme leisten weit mehr, als nur Armut und Hunger zu reduzieren. Sie schaffen auch Arbeitsplätze, fördern das Wirtschaftswachstum, schmälern die Genderkluft, verbessern die Gesundheit und stärken Gemeinschaften. Die Rendite ist enorm, und die Kosten des Nichtstuns wären noch viel höher.

Dieser Artikel wurde zuerst von Project Syndicate veröffentlicht.