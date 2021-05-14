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KULIMA - RISK SHARING FACILITY FCB MALAWI

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 5.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 5.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2021 : 5.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EIB und First Capital Bank: 12,5 Millionen Euro für Kleinbauern sowie Agrarbetriebe und -genossenschaften
Übergeordnetes Projekt
KULIMA - RISK SHARING FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2021
20210514
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KULIMA - RISK SHARING FACILITY FCB MALAWI
FIRST CAPITAL BANK PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5 million
EUR 20 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Risk-sharing facility supported by a grant from the European Commission to provide guarantees to First Capital Bank Plc (Malawi) financing agri-food projects that engage smallholder producers in Malawi.

This project will increase financing of agriculture value chain projects carried out by private sector enterprises through providing a risk-sharing facility to First Capital Bank Plc.

Additionality and Impact

Access to finance is one main market constraint in Malawi particularly for long-term financing. The proposed Risk Sharing Facility (RSF) and the complementary Kulima Access to Finance Facility (EIB credit line) bear a longer maturity than typically available in the market. This will support private sector development in the agriculture sector, one of the drivers of the country's economy, by reducing credit risk for financial intermediaries financing primary and secondary agriculture projects that contribute to the integration of smallholder farmers into the value chain. The RSF will allow the FI to reduce their commonly very high collateral requirements when lending, especially to SMEs active in the agri-food sector, and thereby allow provisioning of loans at improved conditions. The FI and final beneficiaries will further benefit from Technical Assistance focussed on a broad range of capacity building activities. The project is fully in line with EU and national development objectives, as sustainable agriculture is one of the three objectives of the National Indicative Programme 2014-2020, and the National Agricultural Policy aims to sustainably raise agricultural production and incomes. Overall, this cooperation with the counterparty will leverage additional EUR 12.5 million of finance to private agri-food value chain investments. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
KULIMA - RISK SHARING FACILITY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: EIB und First Capital Bank: 12,5 Millionen Euro für Kleinbauern sowie Agrarbetriebe und -genossenschaften

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen