First Capital Bank unterstützt als neues Mitglied von Team Europe die Finanzierungsinitiative Kulima für die malawische Agrarwirtschaft

Agrarsektor erhält besseren Zugang zu langfristigen Finanzierungen

Höhere Wirkung durch technische Hilfe bei der Ermittlung, Prüfung und Überwachung von Investitionen in die Wertschöpfungskette des Agrar- und Lebensmittelsektors und Entwicklung neuer Finanzprodukte

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Union haben heute bestätigt, dass sie mit der First Capital Bank zusammenarbeiten werden, um Agrarbetrieben in Malawi den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern.

Die Wirkung des neuen EIB-Darlehens an die First Capital Bank von 12,5 Millionen Euro wird verstärkt durch technische Hilfe bei der Anwendung der Best Practice bei landwirtschaftlichen Investitionen sowie durch einen Beitrag der Europäischen Union von 5 Millionen Euro, der weitere langfristige Finanzierungen im Agrarsektor ermöglichen soll. Kleinbauern können so einen größeren Beitrag zur nationalen Agrarproduktion und zu den Agrarexporten leisten.

Die neue Finanzierungsinitiative soll Hürden für landwirtschaftliche Investitionen beseitigen und ist Teil des breit angelegten Programms „Kulima – promoting farming in Malawi“, das von der Europäischen Union und der malawischen Regierung konzipiert wurde.

Die First Capital Bank arbeitet mit der ECOBANK Malawi zusammen. Gemeinsam werden die beiden führenden nationalen Institute insgesamt 50 Millionen Euro an neuen Finanzierungen für landwirtschaftliche Investitionen bereitstellen.

Betriebe der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette in ganz Malawi erhalten Zugang zu Krediten mit Laufzeiten von bis zu sieben Jahren (längere Laufzeiten als auf dem Markt üblich), um zu expandieren, ihre Ausrüstung zu modernisieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Agness Jazza, stellvertretende CEO der First Capital Bank: „Malawi braucht mehr landwirtschaftliche Investitionen mit hoher Wirkung. Von der neuen Partnerschaft zwischen der First Capital Bank, der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Union werden Tausende Kleinbauern in ganz Malawi profitieren. Sie wird in den kommenden Jahren eine nachhaltige Landwirtschaft ermöglichen und damit neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen.“

Thomas Östros, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Die Europäische Investitionsbank weiß, wie wichtig die Landwirtschaft für die Wirtschaft und die soziale Entwicklung ist. Diese neue Partnerschaft mit der First Capital Bank wird Investitionen von Kleinbauern in ganz Malawi anstoßen, die die Herausforderungen des Klimawandels und der Coronapandemie meistern müssen. Die EIB freut sich, als Mitglied von Team Europe diese visionäre Kulima-Initiative zu unterstützen, die Hindernisse für landwirtschaftliche Investitionen beseitigt.“

Aurélie Valtat, Geschäftsträgerin der EU-Delegation in Malawi: „Team Europe arbeitet mit malawischen Partnern zusammen, um die Chancen in ländlichen Gebieten zu verbessern. Heute bündeln die First Capital Bank, die EU und die EIB ihre Kräfte, um Agrarinvestitionen mit einer bahnbrechenden Initiative zu fördern, die ein Modell für Afrika darstellt.“

Im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels bestätigte EIB-Präsident Werner Hoyer in Brüssel die neue Zusammenarbeit im Agrarsektor.