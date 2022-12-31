Europäischer Garantiefonds

Über Garantien setzte der EGF bei nationalen Förderbanken, lokalen Instituten und sonstigen Finanzintermediären Kapital frei. Damit standen mehr Mittel für kleine, mittelgroße und große Unternehmen zur Verfügung.
Der 24,4 Milliarden Euro schwere Fonds wurde im Mai 2020 von der EIB-Gruppe mit Beiträgen von 22 EU-Ländern eingerichtet. Wir haben zusätzliche private Mittel mobilisiert und schätzen, dass wir so rund 186 Milliarden Euro für die Wirtschaft generieren.
Die teilnehmenden EU-Länder stellten Garantien proportional zu ihrem Anteil am Kapital der EIB-Gruppe. Alle vom EGF garantierten Finanzierungen wurden vom EGF-Geberausschuss genehmigt, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern der teilnehmenden Länder zusammensetzte.
Die Unterzeichnungsperiode für EGF-geförderte Projekte endete am 31. Dezember 2022.
Die Garantie deckt mögliche Verluste bei EGF-Finanzierungen der EIB-Gruppe ab, bestehend aus der EIB und ihrer auf KMU-Förderung spezialisierten Tochtergesellschaft, dem Europäischen Investitionsfonds.
Im Angebot des EGF:
Durchleitungsdarlehen für kleine, mittelgroße und große Unternehmen sowie öffentliche Gesundheitseinrichtungen
Direktfinanzierungen für innovative, wachstumsstarke Unternehmen und öffentliche Gesundheitseinrichtungen
Mittel für Finanzinstitute, mit zusätzlicher Unterstützung durch den EIF
Finanzierung von Organismen für gemeinsame Anlagen wie Fonds, mit zusätzlicher Unterstützung durch den EIF
Daten zum 31. Dezember 2022. Bitte lesen Sie den Disclaimer
Unterzeichnet
Vom Verwaltungsrat der EIB oder des EIF genehmigte Projekte; Verträge sind unterzeichnet.
EGF-Finanzierung
Der Teil des Projekts, der vom Europäischen Garantiefonds besichert wird. Für die unterzeichneten Projekte werden die im Finanzierungsvertrag festgelegten Beträge aufgeführt. Diese können von den zuvor vom Verwaltungsrat der EIB oder des EIF genehmigten Beträgen abweichen.
Mobilisierte Gesamtinvestitionen
Gesamtfinanzierungsbetrag, den der Europäische Garantiefonds voraussichtlich von öffentlichen oder privaten Einrichtungen für das Projekt mobilisiert. Der Beitrag der EIB-Gruppe wird miteingerechnet.
Bei der Governance des Europäischen Garantiefonds wurde eine Balance angestrebt zwischen der engen Einbindung der Leitungsorgane der EIB-Gruppe und der Geldgeber auf der einen Seite und einem schlanken, schnellen Entscheidungsprozess auf der anderen Seite.
Die Governance-Strukturen der EIB-Gruppe finden auch auf EGF-Finanzierungen Anwendung. Demnach genehmigen die Leitungsorgane der EIB und des EIF die Finanzierungsvorschläge in Einklang mit den üblichen Verfahren. Außerdem stimmt der Geberausschuss der Verwendung von EGF-Mitteln zu.
Geberausschuss
Der Geberausschuss setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller teilnehmenden Mitgliedstaaten zusammen. Er tagt unter dem Vorsitz von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, der nicht stimmberechtigt ist.
Der Ausschuss ist in erster Linie dafür zuständig, die Verwendung von EGF-Mitteln für einzelne Finanzierungen und Globalermächtigungen zu genehmigen, die ihm von der EIB und/oder dem EIF vorgelegt werden.
Der Geberausschuss überwacht zudem die unter den EGF fallenden Aktivitäten. Hierzu legen die Abteilungen der EIB-Gruppe Ex-Ante-Risikobewertungen für die vorgeschlagenen Finanzierungen vor, überwachen anhand von Informationen der Finanzintermediäre die Entwicklung der Portfolios und berichten dem Geberausschuss regelmäßig über die Umsetzung der Finanzierungsoperationen.
Entscheidungen des Geberausschusses
Wir veröffentlichen alle vom Geberausschuss genehmigten Projekte auf unserer Projektliste.