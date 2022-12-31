Europäischer Garantiefonds

Über Garantien setzte der EGF bei nationalen Förderbanken, lokalen Instituten und sonstigen Finanzintermediären Kapital frei. Damit standen mehr Mittel für kleine, mittelgroße und große Unternehmen zur Verfügung.

Der 24,4 Milliarden Euro schwere Fonds wurde im Mai 2020 von der EIB-Gruppe mit Beiträgen von 22 EU-Ländern eingerichtet. Wir haben zusätzliche private Mittel mobilisiert und schätzen, dass wir so rund 186 Milliarden Euro für die Wirtschaft generieren.

Die teilnehmenden EU-Länder stellten Garantien proportional zu ihrem Anteil am Kapital der EIB-Gruppe. Alle vom EGF garantierten Finanzierungen wurden vom EGF-Geberausschuss genehmigt, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern der teilnehmenden Länder zusammensetzte.

Die Unterzeichnungsperiode für EGF-geförderte Projekte endete am 31. Dezember 2022.