Aufbau- und Resilienzfazilität in Griechenland

Über die ARF für Griechenland

Die EIB hat eine Finanzierungsvereinbarung mit Griechenland geschlossen und daraufhin einen Fonds aufgesetzt, damit das ARF-Darlehen optimal in der Wirtschaft ankommt.

Endempfänger erhalten Kredite aus dem Fonds, die durch Gelder und bei Bedarf auch durch technische Hilfe aus der ARF ergänzt werden.

Die EIB verwaltet den Fonds nach ihren internen Leitlinien, Prozessen und Verfahren.

Die ARF für Griechenland stattet den Fonds mit bis zu fünf Milliarden Euro aus. Die wichtigsten Ziele:

mehr Hilfe für privatwirtschaftliche Unternehmen, um die coronabedingte Investitionslücke zu schließen

mehr Finanzierungen für Investitionen im Privatsektor

ARF-Mittel gezielt einsetzen, um Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern

Die Investitionen können bis Ende 2026 erfolgen.