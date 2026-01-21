Die Aufbau- und Resilienzfazilität in Spanien

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) und das spanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Unternehmen haben Vereinbarungen unterzeichnet, um Finanzierungsinstrumente unter dem Regionalen Resilienzfonds (Fondo de Resiliencia Autonómica – FRA) einzusetzen. Die Instrumente sind Teil der Darlehenskomponente des spanischen Aufbau- und Resilienzplans.

Der Regionale Resilienzfonds wird in Phasen umgesetzt, um die Finanzprodukte an die Marktnachfrage und den Bedarf der Autonomen Gemeinschaften anzupassen.

In der ersten Phase werden zwei von der EIB verwaltete Finanzierungsinstrumente eingesetzt:

Ein direktes Instrument zur Kofinanzierung EIB-geförderter Projekte etwa für erneuerbare Energien, sauberen Verkehr oder nachhaltige Infrastruktur

zur Kofinanzierung EIB-geförderter Projekte etwa für erneuerbare Energien, sauberen Verkehr oder nachhaltige Infrastruktur Ein indirektes Instrument für ausgewählte Finanzpartner der EIB, die daraus Kredite für Stadtentwicklung und nachhaltigen Tourismus vergeben

Bei der Umsetzung stimmen sich das Wirtschaftsministerium, die Autonomen Gemeinschaften und die EIB untereinander ab. Die Autonomen Gemeinschaften beteiligen sich am Fonds über die Investitionsausschüsse, die für die EIB-Finanzierungsinstrumente eingerichtet wurden.

Diese Instrumente gehören zu den ARF-Finanzierungsinstrumenten, die die EIB in EU-Ländern einsetzt. Lesen Sie mehr über unsere Aufbau- und Resilienzfazilität und unsere Finanzierungsinstrumente.