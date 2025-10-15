Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Darlehen für den privaten Sektor

Darlehen an Einrichtungen des privaten Sektors für Projekte oder Investitionsprogramme. Die finanzierten Vorhaben müssen in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen. Das Angebot umfasst Fremdkapital- und Hybridfinanzierungen.

Fünf wichtige Vorteile

Was unsere Darlehen für den privaten Sektor auszeichnet

Attraktive Konditionen

Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter.

Lange Laufzeiten

Die Laufzeiten unserer Darlehen entsprechen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte – normalerweise bis zu zehn Jahre für endfällige Darlehen oder projektabhängige Laufzeit für Tilgungsdarlehen. Bei Projektfinanzierungen sind auch Laufzeiten von über 30 Jahren möglich.

Maßgeschneiderte Finanzierung

Wir vergeben besicherte und unbesicherte Darlehen mit unterschiedlichem Rang.

Projektunterstützung

Wir bringen unsere Erfahrung in der finanziellen und technischen Vorbereitung von Projekten ein.

Signalwirkung

Außerdem gilt die Finanzierung durch die EIB oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.

Förderfähigkeit

Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun

Wer ist förderfähig
  • Großunternehmen und Konzerne
  • Midcap-Unternehmen
  • Zweckgesellschaften für Projektfinanzierungen (auch PPPs und Konzessionsmodelle)
Was ist förderfähig

Investitionskosten, beispielsweise für Einrichtungen oder Aktivitäten in der Forschung und Entwicklung (in der Regel über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren, gegebenenfalls aber auch länger). Die EIB finanziert normalerweise bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten eines Projekts.  Wir vergeben Darlehen ab 25 Millionen Euro, in bestimmten Fällen aber auch geringere Beträge.

Hier finden Sie Informationen zu  Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer  Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.

Finanzierungsmöglichkeiten
  • Unternehmensdarlehen
  • Wachstumsfinanzierungen für Midcap-Unternehmen
  • Projektfinanzierungen
  • Hybridfinanzierungen für Unternehmen

Für eine grüne Zukunft

Wir haben all unsere Finanzierungen auf das Pariser Abkommen ausgerichtet und einen Weg hin zu niedrigeren Treibhausgasemissionen und einer klimaresilienten Entwicklung eingeschlagen.

Mehr dazu  

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Projektzyklus

Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung. 
Mehr zum Projektzyklus  

Weitere Informationen

Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.

  •
    15 Oktober 2025

    Green means go

    EIB programme strengthens Macedonian banks’ capabilities to help businesses invest in climate action

    SMEs Greening Financial Structures (GFS) Programme Climate Advisory services Renewable energy Energy efficiency Climate action Sustainability North Macedonia EU enlargement countries Western Balkans Global development Climate and environment Energy
  • 9 Oktober 2025

    A circular life for steel

    The Finnish company Tapojärvi is working with an Italian steel plant to recycle the metal and use the slag produced in asphalt and other innovative materials.

    Environment Climate Circular economy Italy Finland European Union Climate and environment
  • 23 September 2025

    Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende

    Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten

    Strom Spanien Belgien Polen Frankreich Europäische Union Energie
  • 18 September 2025

    Zurück auf die Schiene

    Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.

    Verkehr Klima Albanien Erweiterungsländer Westbalkan Infrastruktur Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 11 September 2025

    Zypern fängt die Sonne ein

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 4 September 2025

    Von Koffein zu Kilowatt

    Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand

    KMU Klima Energieumwandlung Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Energie
Zum EIB-Blog  