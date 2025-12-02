Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECHEU VD ECAPS (IEU FT)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 20.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2025 : 20.000.000 €
TECHEU FUTURE TECH (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2025
20250312
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHEU VD ECAPS (IEU FT)
ECAPS AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 46 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project aims to develop and qualify green propulsion systems based on the monopropellant LMP-103S. It includes prototype fabrication, testing infrastructure upgrades, and subsystem engineering to advance thruster units in the 10?220 N range from TRL 3?5 to TRL 8?9. The goal is to enable deployment on large spacecraft platforms with modular, standards-compliant subsystems. In parallel, the project is expanding into bipropellant systems, gas generators, and Auxiliary Power Units (APUs) as alternatives to hydrazine-based solutions in launch vehicles and spaceplanes. Applications in underwater vehicles will also be explored to broaden commercial potential beyond the space sector.

The aim is to support research, development, and innovation (RDI) investments, which includes extending its green propellant-based propulsion platform into high-thrust, dual-use, and non-space domains.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The related activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending EIA Directive 2011/92/EU) therefore no EIA is required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
2 Dezember 2025
4 Dezember 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHEU VD ECAPS (IEU FT)
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
251809431
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250312
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
