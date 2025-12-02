TECHEU VD ECAPS (IEU FT)

Übersicht
The project aims to develop and qualify green propulsion systems based on the monopropellant LMP-103S. It includes prototype fabrication, testing infrastructure upgrades, and subsystem engineering to advance thruster units in the 10?220 N range from TRL 3?5 to TRL 8?9. The goal is to enable deployment on large spacecraft platforms with modular, standards-compliant subsystems. In parallel, the project is expanding into bipropellant systems, gas generators, and Auxiliary Power Units (APUs) as alternatives to hydrazine-based solutions in launch vehicles and spaceplanes. Applications in underwater vehicles will also be explored to broaden commercial potential beyond the space sector.
The aim is to support research, development, and innovation (RDI) investments, which includes extending its green propellant-based propulsion platform into high-thrust, dual-use, and non-space domains.
The related activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending EIA Directive 2011/92/EU) therefore no EIA is required.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
