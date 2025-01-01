Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die EIB hat vier satzungsmäßige Organe (d. h. Organe, die durch ihre Satzung vorgegeben sind):

  • Drei Entscheidungsorgane: Rat der Gouverneure, Verwaltungsrat und Direktorium
  • Ein Kontrollorgan: Prüfungsausschuss

Hauptaufgaben dieser satzungsmäßigen Organe

Rat der Gouverneure

Der Rat der Gouverneure beschließt die allgemeinen Leitlinien für die Tätigkeit der Bank.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist für das strategische Management der Bank zuständig.

Direktorium

Das Direktorium nimmt die laufende Geschäftsführung der Bank wahr.

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss kontrolliert, ob die Geschäfte der Bank ordnungsgemäß geführt werden.

