Neugierig, wie die Klimabank der EU ihre Ziele konkret umsetzt? Der Klimabank-Fahrplan 2021–2025 der EIB-Gruppe setzt Maßstäbe. Er ist das Ergebnis eines intensiven Dialogs mit der Zivilgesellschaft und anderen Stakeholdern. Der Fahrplan zeigt, wie wir mit unseren ehrgeizigen Klimafinanzierungen den europäischen Grünen Deal unterstützen und Europa klimaneutral machen. Unser Klimabank-Fahrplan weist den Weg zu nachhaltigen Investitionen. Er ist unsere Strategie, um dem Klimawandel zu begegnen und die Umwelt in diesem entscheidenden Jahrzehnt zu schützen. Erfahren Sie mehr über die Klimaschutzmaßnahmen der EIB