Der Weg in eine klimaneutrale Wirtschaft – Diskussionsrunde

Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist eine einmalige Gelegenheit für Geldgeber, neue Technologien zu finanzieren und in die Geschäftsmodelle der Zukunft zu investieren. EIB-Präsident Werner Hoyer nahm an einem lebhaften Gedankenaustausch teil. Unter anderem ging es darum, welche Rolle die verschiedenen Finanzinstitute bei den von zahlreichen Stakeholdern geplanten Maßnahmen spielen, um Kapital für Übergansprojekte im industriellen Maßstab zu mobilisieren. Weitere Informationen zu der Veranstaltung