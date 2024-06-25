Bulgarien und die EIB

Wir sind seit 1992 in Bulgarien tätig und finanzieren Projekte, die regionale Ungleichgewichte abbauen und die Wirtschaft des Landes wettbewerbsfähiger machen. In Sofia haben wir durch die Förderung des nachhaltigen Verkehrs die Lebensqualität der Bevölkerung verbessert. Mit unserer Hilfe konnten bulgarische Unternehmen die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie überwinden.

Bulgarien hat auch mit am meisten vom Beratungsangebot der EIB profitiert. So kamen Projekte in Sektoren wie Verkehr, Wasser und Umwelt in Gang.