Wasser für Marokko – Zazias Geschichte

Zazia Boughadi ist Kampfsport-Trainerin im marokkanischen Boufekrane. Aber in ihrem Studio hatte sie ein großes Problem: Wassermangel. Oft war der Wasserdruck so niedrig, dass ihre Kundinnen und Kunden nach dem Training nicht duschen konnten. Viele blieben deshalb weg. Zu Hause ging es weiter: Sie musste ihr Wasser mühsam holen gehen, und die Qualität war schlecht, weil es aus Bohrlöchern rund um die Stadt kam.

Mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank baute Marokkos nationaler Wasserversorger eine 13,5 Kilometer lange Leitung von Boufekrane nach Meknes. Seit Juli 2021 fließt nun verlässlich sauberes Wasser. Zazia Boughadi und weitere 30 000 Menschen in Boufekrane profitieren jeden Tag davon.

Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Zazia und darüber, wie die EIB Global mit Finanzierungen außerhalb der EU mehr bewirken will.