„Unsere Entnahmekapazität sinkt kontinuierlich“, erklärt Mohamed Farhaoui, der beim nationalen Wasserversorger für die Erschließung zuständig ist. „Früher haben wir in der Region Fez-Meknès 30 bis 35 Liter Grundwasser pro Sekunde hochgepumpt. Jetzt sind es gerade noch 20 Liter.“

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt den täglichen Grundbedarf auf 50 bis 100 Liter pro Kopf. 20 Liter pro Sekunde bedeuten etwa 1 730 Kubikmeter pro Tag. Damit können knapp 35 000 Menschen versorgt werden. Die Zahlen variieren allerdings je nach Verteilungseffizienz, Jahreszeit und Nutzungsmustern. Und manchmal kann man Brunnenwasser nicht unbehandelt trinken oder zum Kochen verwenden.

Dringender Bedarf an moderner Wasserversorgung

Um die Wasserknappheit in vielen marokkanischen Regionen in den Griff zu bekommen, braucht es unbedingt moderne Infrastruktur und eine gute Steuerung und Überwachung der Wasserverteilung. In der Region Fez-Meknès brachten die örtlichen Behörden 2021 rund 12,4 Millionen Euro für sieben Trinkwasserprojekte auf, darunter die neue Wasserleitung von Meknès nach Boufakrane.

Die EIB hat in den letzten zehn Jahren mehrere Kredite für eine bessere Wasser- und Sanitärversorgung in Marokko vergeben: 37,5 Millionen Euro im Jahr 2021 und jeweils 75 Millionen Euro 2019 und 2015. 2023 bereitet die Bank mit Marokko einen Kredit über 181 Millionen Euro für weitere Wasserprojekte vor.

Die Leitung nach Boufakrane hat die Wasserknappheit in der Region behoben und in der Stadt zwei Dauerarbeitsplätze geschaffen.

„Unsere Durststrecke ist vorbei“, sagt Farhaoui vom nationalen Wasserversorger. „Jetzt können wir die Menschen in unserem Gebiet endlich ohne Unterbrechung versorgen.“

Im Rahmen des Projekts entstanden eine 13,5 Kilometer lange Wasserleitung von Meknès nach Boufakrane und eine hochmoderne Pumpstation in Haj Kaddour.

„Bei der Infrastruktur geht es nicht nur um Rohre und Wasserspeicher“, erklärt Fildine Bargachi, die im Büro der EIB in Rabat an dem Kredit mitgewirkt hat. „Es geht auch um eine bessere Verteilung. Das Projekt hat die Lebensgrundlagen vieler Familien verbessert. Und jetzt haben auch kleine Firmen in diesen abgelegenen Gebieten bessere Chancen.“