In der Stadt Raoued, nördlich von Tunis, säumen halbfertige Gebäude die unbefestigten Straßen. Nicht selten fehlt es an fließendem Wasser oder Strom. „Hierher fahren keine Taxis, und unsere Kinder können oft nicht zur Schule gehen“, klagt Abderrahmane Amamri, ein Einwohner von Raoud. „Im Winter ist alles voller Schlamm, und wir müssen Stiefel tragen. Wir sind nur zwei, drei Kilometer von der Stadt entfernt, aber wir haben nichts.“

Damit spricht Amamri ein großes Problem an, mit dem Tunis seit 1942 kämpft: Viele Viertel konnten mit der rasanten Urbanisierung nicht mithalten. Das Ergebnis: schlechte Hygienebedingungen und Verwahrlosung. Die tunesische Revolution von 2011 förderte tiefe soziale Ungleichheiten und fragmentierte Stadtlandschaften zutage. 2012 zählte Tunesien 1 400 solcher Viertel.

„Der Kontrast zwischen modernen Zentren und spontan entstandenen Vierteln zeigt, dass die Städte schlecht geplant sind“, sagt Gerry Muscat, bei der Europäischen Investitionsbank für Stadtentwicklung zuständig. „Tunesien steht vor einer doppelten Herausforderung: Es fehlt an menschenwürdigem und bezahlbarem Wohnraum, und die Urbanisierung verläuft völlig unkontrolliert.“

2012 lancierte die Agentur für Stadterneuerung das erste Programm zur Sanierung und Integration von Wohnvierteln, kurz PRIQH 1.

„Wir haben 155 Wohnviertel, 52 Einrichtungen wie Jugendzentren, Sportplätze und Kulturzentren sowie 19 Freizeitgebäude für mehr als 864 500 Menschen geschaffen“, erzählt Agentur-Chef Ahmed Ezzeddine.

Das Programm verbessert Basisdienste wie öffentliche Beleuchtung, Sanitär- und Stromversorgung und den Wohnbestand. Doch das ist nicht alles. Die neuen soziokulturellen Einrichtungen vermitteln auch ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit.