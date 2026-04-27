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Deutschland: Finanzierung für bezahlbaren Wohnraum in Berlin: EIB und HOWOGE vereinbaren Kreditrahmen über 500 Millionen Euro

27 April 2026
DMSW Architekten
  • EIB unterstützt den Bau von tausenden neuen Wohnungen in ganz Berlin
  • Größte Einzel­finanzierung der EIB für Wohnungsbau in Deutschland in den letzten zehn Jahren
  • Neubauprogramm mit hohen Energieeffizienzstandards

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die kommunale HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH haben einen unbesicherten Kreditrahmen über 500 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für den Neubau von rund 3.200 Wohneinheiten bis zum Jahr 2029 in Berlin vorgesehen.

Mit dieser Finanzierung setzen die Partner ein deutliches Zeichen für die Stärkung von bezahlbarem und qualitativ hochwertigem Wohnraum in der Hauptstadt. Die Neubauten entstehen in mehreren Berliner Stadtbezirken und werden einen Förderanteil von mindestens 50 Prozent vorweisen. Gleichzeitig leistet das Neubauprogramm durch hohe Energieeffizienzstandards einen wichtigen Beitrag zu den Klimaschutzzielen Berlins.

Es handelt sich um die erste Zusammenarbeit zwischen der HOWOGE und der EIB. Der Kreditrahmen ergänzt den breit diversifizierten Finanzierungsmix des landeseigenen Unternehmens um einen weiteren strategischen Baustein und unterstützt den nachhaltigen Wachstumskurs der HOWOGE. Die Transaktion ist zugleich die zweite Rahmenvereinbarung mit einer multilateralen Entwicklungsbank und die bislang größte Einzelkredittransaktion in der Unternehmensgeschichte.

Jörg Kotzenbauer, Geschäftsführer HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH: „Mit der Europäischen Investitionsbank gewinnen wir einen starken europäischen Finanzierungspartner an unserer Seite. Gerade in Zeiten angespannter Wohnungsmärkte setzen wir damit ein klares Signal für soziale Verantwortung und langfristige Stabilität. Gleichzeitig ermöglicht uns die Zusammenarbeit den Zugang zu zinsgünstigen Finanzierungskonditionen – auch im aktuell herausfordernden Marktumfeld. Die Einbindung eines multilateralen Finanzierungspartners unterstreicht zudem das Vertrauen in den Wachstumspfad, das Geschäftsmodell und die wirtschaftliche Stärke der HOWOGE.“

Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank: „Mit unserer neuen Partnerschaft mit der HOWOGE ermöglichen wir den Bau von tausenden neuen Wohnungen in ganz Berlin – bezahlbar, energieeffizient und von hoher Qualität. Dieses Projekt hilft dabei, Energiekosten für die Menschen zu senken, schafft Impulse für Wachstum und Beschäftigung und stärkt damit die wirtschaftliche Dynamik der deutschen Hauptstadt. Es ist zugleich die größte Finanzierung der Europäischen Investitionsbank für Wohnungsinvestitionen in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren – ein klares Signal, wie ernst wir den Einsatz für mehr Wohnraum und niedrigere Energiekosten nehmen.“

Die Finanzierung der Europäischen Investitionsbank wird durch das InvestEU-Programm der Europäischen Union unterstützt

Hintergrundinformationen

EIB 

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu. 

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist die auf Garantien und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe und erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start‑ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen. Als Ankerinvestor mobilisiert der EIF über sein breites Netz von Partnerbanken und Investmentfonds privates Kapital und stärkt das Risikokapital‑Ökosystem, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa zu fördern.

2023 lancierte der EIF gemeinsam mit sechs Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und Niederlande) die European Tech Champions Initiative, einen Dachfonds zur Förderung innovativer Start-ups. Mit dieser Initiative wurden bislang bereits dreizehn europäische Risikokapital-Megafonds und das Scale-up von 38 Unternehmen unterstützt, darunter elf Unicorns (mit einem Marktwert von über 1 Milliarde Euro). 

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und B-Roll-Videos finden Sie auf unserer Website. 

Über die HOWOGE

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eines der kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 82.150 Einheiten Wohnungen (Stand: 30.06.2025) gehört das Unternehmen zu den größten Vermietern deutschlandweit. Die HOWOGE will ihr Wohnungsportfolio insbesondere durch Neubau mittel- bis langfristig auf rund 100.000 Wohnungen erweitern. Als Teil der Berliner Schulbauoffensive übernimmt die HOWOGE zudem für das Land Berlin Neubau und Großsanierungen von Schulen.

Financing for affordable housing in Berlin: European Investment Bank and HOWOGE agree on EUR 500 million credit facility
Financing for affordable housing in Berlin: European Investment Bank and HOWOGE agree on EUR 500 million credit facility
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Projektübersicht

HOWOGE AFFORDABLE HOUSING BERLIN I

The investment loan to finance the new construction of energy efficiency affordable housing for rent to low and moderate-income households in Berlin.

Kontakt

Richard Willis

Press Office

Referenz

2026-157-DE

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Tags

  • Stadtentwicklung
  • Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • Direktorium
  • Nicola Beer
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