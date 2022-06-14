Inflation könnte Armut verschärfen

Die Ukraine und Russland sind wichtige Lieferanten von Energie und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Weil bei den Kämpfen Produktionsanlagen zerstört werden, dürften die Preise weiter steigen – vor allem für schwer zu ersetzende Güter wie Weizen, Düngemittel und Gas. Die Inflation im Euroraum soll 2022 nun auf über 6 Prozent klettern. Das sind 2,5 Prozentpunkte mehr als noch vor wenigen Monaten erwartet.

Diese Preissteigerungen könnten die Nachfrage abwürgen. Ein Anstieg um rund 2 bis 2,5 Prozentpunkte durch den Krieg könnte nach unseren Schätzungen den privaten Konsum in der Europäischen Union um 1,1 Prozent nach unten drücken. Vor allem ärmere Menschen würde es hart treffen.

Die Fachleute der EIB haben die Auswirkungen steigender Preise EU-weit modelliert und dabei vor allem die schwächsten Haushalte in den Blick genommen. Ihre Berechnungen berücksichtigen, dass Lebensmittel und Energie in manchen Ländern ein größeres Gewicht im Warenkorb haben, vor allem in Mittel- und Südosteuropa. Außerdem wird angenommen, dass der Ölpreis zumindest über die nächsten Monate hoch bleibt. Und schließlich ist eingerechnet, dass die Haushalte sparen und mit ihren Ersparnissen höhere Preise auffangen können.

Die Ergebnisse belegen, dass höhere Lebensmittel- und Energiepreise überall in der EU einkommensschwache Menschen am stärksten treffen. Allerdings können sie in den reicheren Ländern Nord- und Westeuropas Preissteigerungen eher auffangen als in Mittel- und Südosteuropa, was vor allem mit den insgesamt höheren Sparquoten und Einkommen zusammenhängt.

Wie die nachstehende Grafik zeigt, leiden ärmere Haushalte in Ländern wie der Slowakei, Litauen, Lettland und Bulgarien weitaus stärker unter der Inflation als Haushalte in den Niederlanden oder Frankreich. In der Slowakei würde ein Preisanstieg um 2 bis 2,5 Prozentpunkte den Anteil der Bevölkerung mit Armutsrisiko um 4,3 Prozentpunkte nach oben drücken – das sind etwa 230 000 Menschen.