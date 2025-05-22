Schwerlastverkehr ohne Emissionen? Eine knifflige Aufgabe. Elektrische Busse und Lastwagen sind teuer, und sie aufzuladen dauert lange.

Eine mögliche Lösung lautet hier Wasserstoff. Wasserstoff ist leicht zu transportieren und in nur wenigen Minuten im Tank. Als leichtestes aller Gase hat Wasserstoff allerdings einen geringen Energiegehalt. Um ausreichende Mengen zu betanken, muss das Gas deshalb komprimiert werden. Das Problem dabei: Bei der Kompression entsteht Hitze – und Wasserstoff ist leicht entzündlich.

„Der Druck muss ganz langsam aufgebaut werden, man kann nicht einfach stark komprimierten Wasserstoff in den Tank füllen“, erklärt Herman Roose, Chief Financial Officer bei Resato Hydrogen Technology. Das niederländische Unternehmen tüftelt seit 2016 an der Wasserstoffbetankung. „Macht man das falsch, erreicht der Wasserstoff über 100 Grad Celsius, und dann wird es gefährlich.“

Als Treibstoff funktioniert Wasserstoff nur, wenn hoher Druck eingesetzt wird. Das leichte Gas muss komprimiert werden: auf 700 bar für Autos und rund 350 bar für Lastwagen, wobei neue Technologien für schwere Nutzfahrzeuge eventuell ebenfalls 700 bar erfordern. Insgesamt braucht man einen stabilen Druck von 950 bar im System – ungefähr so viel, wie an den tiefsten Stellen im Meer herrscht. „Kein leichtes Unterfangen“, sagt Roose.

Mit der Technologie von Resato wird Wasserstoff komprimiert, ohne dass er sich dabei zu schnell erwärmt. Falls doch, schaltet sich das Pumpsystem aus.

Resato verkauft sein oberirdisches, modulares System direkt an große Tankstellenbetreiber, etwa die französische Total oder Hypion in Deutschland. Der komprimierte Wasserstoff wird aus Tanks an Zapfsäulen gepumpt, die spezielle Tankvorrichtungen für Autos, Lkw und Busse haben.

„Viele Betreiber kaufen Komponenten für die Wasserstoffbetankung, bauen sie zusammen und hoffen dann, dass alles funktioniert“, sagt Roose. „Wir haben dagegen unsere eigene, voll integrierte Technologie.“

Im Januar 2025 unterzeichnete die Europäische Investitionsbank mit Resato Hydrogen eine Venture-Debt-Finanzierung über 25 Millionen Euro. Möglich wurde die Finanzierung durch eine InvestEU-Garantie.