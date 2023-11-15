Venture Loan von 30 Mio. Euro finanziert Aktivitäten von Skydweller SL in Spanien und Italien

Skydweller will Produktion seiner klimaneutralen autonomen Flugzeuge ausbauen

Garantie aus dem InvestEU-Programm, das im Zeitraum 2021–2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Mrd. Euro in Europa anschieben soll

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Skydweller SL ein sogenanntes Venture Loan von 30 Millionen Euro vereinbart. Damit will Skydweller die Produktion seiner solarbetriebenen autonomen Flugzeuge für zivile und Sicherheitsanwendungen ausbauen. Das durch InvestEU besicherte Venture Loan wurde von EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix und dem CEO und Mitgründer von Skydweller, Robert Miller, auf dem Web Summit 2023 in Lissabon unterzeichnet.

Der EIB-Kredit unterstützt Investitionen in Innovation und Wachstum, vor allem in Spanien und Italien, wo Skydweller fortschrittlichste kommerziell tragfähige und nachhaltig betriebenen Luftfahrzeuge für zivile und Sicherheitsanwendungen herstellen wird. Die Finanzierung der EU-Bank fällt unter die Strategische Europäische Sicherheitsinitiative (SESI) und zeigt, dass die EIB sich für den Verteidigungs- und Sicherheitssektor der EU engagiert.

Das Skydweller-Flugzeug wird für eine Vielzahl von Diensten zur Verfügung stehen: Telekommunikation, Aufklärung und Überwachung, etwa für humanitäre Hilfe. Das autonome Flugzeug eröffnet neue Möglichkeiten in der Telekommunikation und Fernerkundung. Die Flugzeuge können Nutzlasten von bis zu 400 Kilo transportieren. Die Batterien und solarbetriebenen Propeller ermöglichen es ihnen, viel länger in der Luft zu bleiben als klassische unbemannte Luftfahrzeuge.

Skydweller SL ist eine Tochtergesellschaft des transatlantischen Luftfahrtunternehmens Skydweller Aero Inc., eines internationalen Start-ups mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und einem Hauptsitz in Spanien für die europäischen Geschäfte. In Madrid beschäftigt das Unternehmen über 80 Hightech-Ingenieurinnen und -Ingenieure. Hergestellt werden die Flugzeuge in Italien in einer hochmodernen Produktionsanlage, die Flugtests finden derzeit in der spanischen Region Kastilien-La Mancha statt.

Die Finanzierung fällt unter den InvestEU-Bereich Forschung, Innovation und Digitalisierung. InvestEU Das Programm wird die SESI und „Eine Drohnenstrategie 2.0 für ein intelligentes und nachhaltiges Ökosystem für unbemannte Luftfahrzeuge in Europa“ unterstützen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir freuen uns sehr, dass wir die nächste Generation nachhaltig angetriebener Luftfahrzeuge von Skydweller unterstützen können. Das Unternehmen trägt damit zu einer emissionsfreien Luft- und Raumfahrt bei. Dies ist das jüngste Beispiel dafür, wie die EIB mithilfe von InvestEU Deep-Tech-Innovationen und digitale Technologien fördert, die wiederum zu Europas Wirtschaftswachstum, Dekarbonisierung, Wettbewerbsfähigkeit und strategischer Autonomie beitragen.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Um innovative Produkte zu entwickeln, muss Geld da sein. Dabei kann InvestEU eine Schlüsselrolle spielen. Ich freue mich, dass InvestEU mit der heutigen Vereinbarung grüne Hightech-Technologien in der Luftfahrt fördert und damit zeigt, dass Innovation und die grüne Wende Hand in Hand gehen können.“

Robert Miller, CEO und Mitgründer von Skydweller: „Alles begann in Europa: Dort entstand unsere Vision eines solarbetriebenen Luftfahrzeugs, das über lange Zeit fliegen und schwere Nutzlasten transportieren kann. Dank der EIB-Mittel können wir diese Idee in die Welt exportieren. Die Ingenieurskunst, auf die wir hier in Spanien zurückgreifen können, ist einzigartig – ohne sie hätten wir das Flugzeug nicht entwickeln können. Seine Sicherheitsbilanz ist perfekt, es hat sich unter verschiedensten Umweltbedingungen bewährt, und es wird mit modernsten Systemen gesteuert – dazu kommt unser Weltklasse-Team. Mit dieser Siegesformel sind solarbetriebene Flugzeuge Wirklichkeit geworden.“

Hintergrundinformationen

Die EIB und die Strategische Europäische Sicherheitsinitiative (SESI)

Über die im März 2022 verabschiedete Initiative will die EIB Europas Technologiebranche und die Infrastruktur für zivile Sicherheit fördern und Investitionen für europäische Dual-Use-Sicherheits- und Verteidigungssysteme mobilisieren. Mithilfe der SESI wird die EIB die europäische Verteidigung und Sicherheit noch stärker unterstützen. Die Bank will:

Dual-Use-Projekte in den Bereichen FEI und Sicherheit der zivilen Infrastruktur unterstützen, z. B. Satelliten, Verschlüsselung und Datensicherheit, Dual-Use-Krankenhäuser, Schutzumzäunung und Sicherheitsmaßnahmen für Kraftwerke und kritische öffentliche Kommunikationsinfrastruktur für den Katastrophenfall

Projekte zur Entwicklung von Spitzentechnologien unterstützen – von New Space über künstliche Intelligenz und Quantentechnologien bis hin zu Cybersicherheit und Biosicherheit (Biosicherheit bezieht sich auf Menschen, Lebensmittelproduktion und Wasserversorgung)

institutionelle Partnerschaften stärken, vor allem mit der Europäischen Kommission (GD DEFIS), der EU-Agentur für das Weltraumprogramm (EUSPA), der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) und der NATO.

Am 16. Juni 2023 erhöhte der EIB-Verwaltungsrat das Volumen der im vergangenen Jahr genehmigten SESI für zweckgebundene Sicherheitsinvestitionen. Die bereits genehmigten Prioritäten bleiben gültig. Daneben werden künftig auch militärische Mobilität, Weltall, grüne Verteidigung und kritische Infrastrukturen verstärkt gefördert.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Skydweller

Skydweller SL ist eine Tochtergesellschaft von Skydweller Aero Inc., eines Luft- und Raumfahrtunternehmen für solarbetriebene Fluglösungen, die Dauerflüge mit schwerer Nutzlast ermöglichen. Das schnell wachsende Start-up setzt auf eine Technologie, die aus dem bislang längsten Programm zur Entwicklung solarbetriebener Flugzeuge hervorgegangen ist. Es konstruierte eine neue Klasse unbemannter Flugzeuge, die die Vorteile geosynchroner Satelliten mit den leistungsstarken Sensorfunktionen und der Flexibilität einer großen luftgestützten Plattform verbinden. Das flexible Nutzlastsystem umfasst Kommunikationsrelais, 4G/5G-Mobilfunk, Tag/Nacht-Video, Satellitenkommunikation, bildgebendes Radar und vieles mehr. Damit ermöglicht Skydweller bessere kommerzielle und staatliche Telekommunikations-, Geodaten- und Wetteranwendungen sowie Katastrophen- und humanitäre Einsätze auf der ganzen Welt. Seine Kunden können in schwierigen Regionen über längere Zeiträume hinweg operieren, während die Umweltbelastung niedriger als bei konventionellen Flugzeugen ist.