UP Catalyst macht aus CO2 Grafit

CO 2 hat ein Image-Problem. Dabei kann man richtig gute Produkte daraus herstellen. Am Ende hilft es uns vielleicht sogar, auf dem Mars zu leben.

„Die meisten sehen in CO 2 nur ein Abfallprodukt, aber unser Forschungsteam hat sich angesehen, wie man es sinnvoll nutzen kann“, sagt Sebastian Pohlmann, Technologiechef bei UP Catalyst, einem Start-up in Estland, das aus CO 2 hochwertiges Material für E-Auto-Batterien, den Verteidigungssektor und die Baubranche herstellt. „Wir haben herausgefunden, dass in diesem sogenannten Abfall echtes Wertpotenzial steckt.“