Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Jugend und Wissenschaft

Empowerment für junge Menschen und wissenschaftliche Kooperation

Wir bringen die EIB-Gruppe mit Europas Wissenschaft zusammen und fördern dabei den Dialog zwischen den Generationen, wirkungsstarke Forschung und Praxiserfahrung.

Unsere Programme fördern Studierende, stärken Skills und liefern uns einen frischen Blick auf die Arbeit der Bank.

Unsere wichtigsten Initiativen

Die EIB Summer School

Seit 2018 treffen sich Studierende europäischer Universitäten jedes Jahr in Luxemburg und online zum direkten Austausch mit Beschäftigen der EIB-Gruppe. Die Summer School baut ein starkes Netzwerk von jungen Fach- und Führungskräften auf, die die Prioritäten der EIB-Gruppe verstehen.

Weiter  

Empowering Equity Academy

Dieses 2024 aufgelegte Programm will erreichen, dass mehr weibliche Studierende aus MINT-Fächern, also aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, in Risikokapital, Private Equity und Private Credit einsteigen. Das soll Europas Fachkräftemangel lindern.

Weiter  

Akademische Forschung

Unsere Zusammenarbeit mit Universitäten umfasst gemeinsame Forschungsprojekte, Graduiertenstudien und akademische Lehrstühle – damit die EIB-Gruppe einen direkten Draht hat zu neuen Ideen und Analysen.

Finanzielle Bildung

Seit 2014 hat eine Vielzahl an Studierenden aus sieben EU-Ländern an unseren Programmen teilgenommen. Wir unterstützen den Aufbau einer europäischen Praxis-Allianz in der finanziellen Bildung, die zu mehr Finanzwissen beiträgt und die Kapitalmarktunion fördert.
 

Die EIB Summer School

Das EIB-Institut richtet einmal im Jahr die EIB Summer School aus. Sie bietet Master-Studierenden die einmalige Gelegenheit, die Kernaktivitäten, Verantwortungsbereiche und Erfolge der EIB-Gruppe aus erster Hand kennenzulernen.

Die Summer School fördert ein Netzwerk aktueller und künftiger Stakeholder und unterstützt die strategischen Prioritäten der EIB-Gruppe.

Ihre Ziele sind mehr Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und strategische Autonomie für Europa, mehr Tempo bei der grünen und digitalen Transformation und mehr inklusives Wachstum in der EU und darüber hinaus.

Die EIB Summer School 2026 findet online vom 22. bis 26. Juni und am Sitz der EIB in Luxemburg vom 27. Juni bis 4. Juli statt. Studierende unserer Partneruniversitäten können sich jetzt anmelden.

Jetzt anmelden  
custom-preview

Vorteile

  • Breites Themenspektrum:
    Im Fokus: die Reaktion der EIB-Gruppe auf Herausforderungen in der EU und weltweit, u. a. Klimafinanzierung, Nachhaltigkeit, Innovation, Sicherheit und Verteidigung sowie Kohäsion in Europa
  • Insights aus der Praxis:
    Direkte Interaktion mit Expertinnen und Experten aus strategischen und operativen Rollen der EIB, die praktische Lösungen für komplexe, multidisziplinäre Probleme liefern
  • Alumni-Netzwerk:
    Aktive Alumni-Community für Austausch und Rat zur beruflichen Entwicklung und Kooperationsmöglichkeiten


Ziele

  • Wissensvermittlung:
    Vermittlung von Einblicken aus erster Hand in Geschäft und Herausforderungen der EIB-Gruppe und deren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in Europa


  • Netzwerk:
    Kultivieren einer starken Community von künftigen Führungskräften sowie Partnerinnen und Partnern durch engeren Austausch zwischen Studierenden, Alumni und Beschäftigten der EIB-Gruppe
  • Skills für die Zukunft:
    Vermitteln von Wissen, fachlicher Kompetenz und Soft Skills an die nächste Generation, damit sie die Zukunft der EU gestalten kann

Infos für Studierende

Einzelheiten zum Programm

Hier sind die Details zur EIB Summer School:

  • Zielgruppe
    Interdisziplinär, Master-Studierende (unter 30 Jahren) von ausgewählten Partneruniversitäten in Europa
  • Format
    Eine Woche Online-Einführungsveranstaltungen, danach eine Woche Präsenz-Aktivitäten in Luxemburg. Das Programm umfasst Vorträge, Seminare, Podiumsdiskussionen und Fallstudien unter der Leitung von Beschäftigten der EIB-Gruppe und bietet Sichtweisen aus unterschiedlichen Praxisbereichen
  • Lehrpersonal
    Die Kursleitung übernehmen erfahrene Fachleute der EIB-Gruppe aus operativen, finanziellen, strategiebezogenen, kreditbezogenen, rechtlichen und technischen Bereichen
  • Lernziel
    Die Teilnehmenden lernen den Auftrag der EIB-Gruppe aus der Innenperspektive kennen, können theoretische Konzepte auf Probleme aus der Praxis anwenden und entwickeln wichtige Skills für eine Karriere mit Impact
Profil der Studierenden

Die EIB Summer School richtet sich an Studierende, die:

  • an einer Universität in der EU eingeschrieben sind
  • höchstens 30 Jahre alt sind
  • bei Anmeldung einen Masterstudiengang machen (erstes oder zweites Jahr)
  • eine Herausforderung suchen und mit einer vielschichtigen Peergroup arbeiten wollen
  • universitäre und außeruniversitäre Aktivitäten aktiv und proaktiv angehen
  • innovativ sind und gern neue Ideen entwickeln und präsentieren
Studiengänge und Interessengebiete

Studierende aus allen Disziplinen sind willkommen, vor allem solche mit einem akademischen Hintergrund oder einem ausgeprägten Interesse in folgenden Bereichen:

  • Finanzen, Volks- und Betriebswirtschaft
  • Politologie, internationale Beziehungen und Politik
  • Klima, Nachhaltigkeit und Innovation
  • Stadtentwicklung und Infrastruktur
  • Entwicklungsstudien und EU-Angelegenheiten
  • Recht, Ingenieurwesen und andere MINT-Bereiche mit Anwendungen in der Wirtschaft
  • Projekt- und Infrastrukturfinanzierung
Partnerhochschulen

Die EIB Summer School kooperiert mit folgenden Hochschulen:

College of Europe – Brügge, College of Europe – Natolin, Copenhagen Business School, Corvinus-Universität Budapest, ESADE Barcelona, Goethe-Universität Frankfurt, London School of Economics, NOVA University Lisbon, Prague University of Economics and Business, Sciences Po, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Stockholm School of Economics, Technische Universität Tallinn, TU Delft, TU Dresden, Università Commerciale Luigi Bocconi, University College Cork, University of Bucharest, University of Crete, University of Cyprus, University of Economics in Bratislava, University of Helsinki, University of Latvia, University of Ljubljana, University of Szeged, University of Warsaw, University of Zagreb,
Universität Aarhus, Universität Luxemburg, Universität Pécs, Universität Wien.