Gesellschaft und Kultur

Resilienz aufbauen, Communities stärken und kulturelles Erbe bewahren

Wir unterstützen wirkungsvolle Initiativen, die zu einer stabilen Gesellschaft beitragen. Dabei richten wir uns nach den Prioritäten der EIB-Gruppe und den Zielen der EU, etwa der Strategie der Union zur Krisenvorsorge und dem Mehrjährigen Finanzrahmen nach 2027.

Außerdem beraten wir Regierungen, wie sie die Gesellschaft krisenfest machen können, etwa durch Klimaanpassung und einen partizipativen Ansatz in der Vorsorge.

Unsere Schwerpunkte

Humanitäre Hilfe

Nach schweren humanitären Katastrophen leisten wir gezielte Hilfe. Denn Solidarität zählt zu den europäischen Grundwerten. Mit unserer humanitären Arbeit haben wir in den vergangenen zehn Jahren Millionen Menschen weltweit geholfen. Über Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Nichtregierungsorganisationen sorgen wir dafür, dass diese Hilfe wirksam und nachhaltig ist.

Weiter  

Kulturerbe

Zusammen mit Europa Nostra unterstützt das EIB-Institut das Programm 7 Most Endangered, das gefährdete Kulturerbe-Stätten in Europa schützt. Frühere Beschäftigte des EIB-Instituts, die inzwischen im Ruhestand sind, engagieren sich ehrenamtlich für die Initiative und tragen mit ihrem Wissen und ihrem Einsatz zu deren Erfolg bei.


 

Informationen zu Klima- und Katastrophenvorsorge für junge Menschen

Unser Pilotprogramm, das wir gemeinsam mit der luxemburgischen Regierung entwickelt haben, setzt sich dafür ein, junge Menschen über Klima und Katastrophenvorsorge aufzuklären. Das Modell wird jetzt auch in Griechenland eingeführt, mitfinanziert von der Europäischen Klimastiftung. Damit weitet die Initiative ihre Reichweite und Wirkung in Europa aus.

Klimaanpassung und Klimaresilienz

Im Rahmen des Risikoansatzes „Know Your Hazard“ stärken wir mit Innovatoren und Forschenden Europas Vorsorge für Klimarisiken. Über Konferenzen, Schulungen, Partnerschaften und Studien, darunter eine der größten europäischen Hitzeanpassungs-Studien mit dem Human Adaptation Institute, liefern wir Fakten – als Grundlage für Regeln, Verhalten und Investitionsentscheidungen.

 

Humanitäre Hilfe

Humanitäre Hilfe ist oft die einzige Möglichkeit, bei einer Katastrophe zu helfen. Das EIB-Institut gewährleistet mit internationalen Nichtregierungsorganisationen eine schnelle, wirksame Reaktion und eine strategische Zuteilung von Ressourcen. Wir helfen in allen Phasen nach einer Katastrophe – von der Soforthilfe bis zum langfristigen Wiederaufbau von Gesellschaft und Infrastruktur.

Das bieten wir:

  • Versorgung mit Lebensmitteln, sauberem Wasser und medizinischer Ausrüstung
  • Wiederaufbau von Wohnhäusern, Schulen und öffentlichen Gebäuden
  • Fokussierung auf psychologische Betreuung mit Beratung und Aktivitäten für Kinder und Erwachsene
  • Bereitstellung von Unterrichtsmaterial, sicheren Orten für Kinder und Behelfsunterkünften, um Menschen beim Neuanfang zu helfen
Das EIB-Institut spendet 750 000 Euro für humanitäre Hilfe in Gaza  
Getty

Unsere Wirkung

IT-Spenden 2024

In Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung der Bank verstärkte das EIB-Institut 2025 sein Commitment für Nachhaltigkeit und digitale Inklusion und weitete sein IT-Spenden-Programm aus. Die Initiative stellt Schulen und Non-Profit-Organisationen in der EU und darüber hinaus IT-Ausrüstung bereit, die nicht mehr verwendet wird, zum Beispiel Desktop-Computer, Laptops und Tablets.

1484

IT-Geräte gespendet

56

Empfänger-Schulen

79

Non-Profit-Organisationen unterstützt

18

EU-Länder erreicht

Sie sind an einer IT-Spende interessiert?

  • Antrag für Schulen [EN], [FR]
  • Antrag für Organisationen [EN], [FR]