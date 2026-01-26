Gesellschaft und Kultur

Wir unterstützen wirkungsvolle Initiativen, die zu einer stabilen Gesellschaft beitragen. Dabei richten wir uns nach den Prioritäten der EIB-Gruppe und den Zielen der EU, etwa der Strategie der Union zur Krisenvorsorge und dem Mehrjährigen Finanzrahmen nach 2027.

Außerdem beraten wir Regierungen, wie sie die Gesellschaft krisenfest machen können, etwa durch Klimaanpassung und einen partizipativen Ansatz in der Vorsorge.