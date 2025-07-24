Ce que nous proposons

À la une Des financements dans le monde entier

Partout dans le monde, les investissements déterminants de la BEI contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques. En 2024, nous avons investi 8 milliards d’euros à l’extérieur de l’Union européenne.

Face aux crises actuelles, il est nécessaire de transformer ces milliards en milliers de milliards au cours de cette décennie, en travaillant avec de nouveaux partenaires, des institutions financières mondiales et le secteur privé.