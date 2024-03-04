Appui aux entrepreneuses du secteur agroalimentaire au Malawi

Réduire la disparité entre les sexes

L’agriculture représente 70 % des emplois et 30 % du produit intérieur brut du Malawi. La plupart de ces emplois relèvent principalement de l’économie informelle et beaucoup sont occupés par des femmes.

En réinvestissant jusqu’à 90 % de leurs revenus dans leurs ménages – pour l’alimentation, les soins de santé, l’école – et dans leurs entreprises, les femmes aident à réduire la pauvreté et contribuent à la sécurité alimentaire.

Cependant, la plupart des femmes travaillant dans les entreprises agroalimentaires sont confrontées à des inégalités d’accès à la terre, à l’emploi, aux connaissances, aux engrais et aux meilleures semences. Détenant peu d’actifs, il leur est plus difficile d’augmenter leur productivité et d’obtenir des prêts.

Markus Schulte, chargé d’investissement à la Banque européenne d’investissement, a rencontré des institutions financières et la délégation de l’Union européenne au Malawi pour étudier les moyens d’aider les petites exploitantes du secteur agricole à obtenir des prêts et des formations.

« Les banques à qui nous avons parlé ont expliqué qu’elles étaient confrontées à un manque de financements à long terme, qui limite leur capacité à offrir des prêts pour des investissements à long terme. Ces banques ont également été réticentes à financer les entreprises agroalimentaires dirigées par des femmes en raison des garanties insuffisantes qu’elles présentent et du risque financier élevé auquel le secteur est confronté, notamment du fait de l’incertitude climatique et météorologique. C’est ainsi que nous avons commencé à développer un mécanisme de partage des risques pour encourager les banques locales à accorder des prêts aux clients, et en particulier aux femmes, dans ce secteur », explique Markus Schulte.

Lorsque Moa Westman, spécialiste des questions liées au genre à la Banque européenne d’investissement, a appris que la Banque envisageait de mettre en place le projet Kulima Access to Finance, elle n’a pas hésité.

« Quand j’ai vu ce projet pour la première fois, j’étais convaincue que ce serait une bonne occasion pour la BEI de faire la différence, car je sais ce que c’est que l’inégalité entre les sexes dans le secteur agricole au Malawi », expose Moa Westman.

Avant d’entrer à la BEI, elle a contribué à une étude qui a permis de quantifier le coût de l’inégalité entre les sexes dans la productivité agricole au Malawi, en Tanzanie et en Ouganda.

Cette étude a révélé que combler l’inégalité entre les sexes dans le secteur agricole du Malawi permettrait de stimuler la production agricole de 7,3 %, de contribuer à hauteur de 100 millions d’USD à l’économie chaque année et de sortir 240 000 personnes de la pauvreté.

« Nous avons conçu l’assistance technique pour à la fois accroître la capacité des banques à prêter aux femmes dans le secteur de l’agriculture et accompagner ces femmes dans le développement de leurs entreprises. C’est une véritable combinaison de prêts et d’assistance technique sous forme de formation, d’entraînement à la présentation de son entreprise et de réseautage », poursuit Moa Westman. Dans le cadre de Kulima, la BEI a accordé 25 millions d’EUR de lignes de crédit, réparties à parts égales entre First Capital Bank Malawi et Ecobank Malawi et garanties par une subvention de l’Union européenne. Ces lignes de crédit étaient conformes aux critères du Défi 2X, qui établit une norme mondiale pour le financement de l’égalité entre les sexes.

« Avant notre partenariat avec la BEI, nous ne mettions pas l’accent sur les entreprises dirigées par des femmes. Notre coopération nous a ouvert les yeux. Les prêts aux femmes sont plus rentables parce que les chances sont élevées qu’elles puissent rembourser le prêt sans difficulté et stimuler la diversité de leur entreprise. De plus, lorsque nous prêtons aux femmes, nous sommes assurés d’aider également les communautés au sens large, car les femmes qui gagnent de l’argent s’occupent de leur foyer », a déclaré Steve Harawa de First Capital Bank Malawi.

Et George Phuza d’ajouter : « La collaboration avec la BEI s’est révélée très bénéfique pour Ecobank Malawi. Elle nous a notamment aidés à mettre en œuvre des initiatives à fort impact telles que Ellevate, notre programme financier destiné à soutenir les entreprises axées sur les femmes et à promouvoir leur autonomisation.»

Conseils aux futures entrepreneuses du secteur agricole

Ce qui est positif dans le secteur agricole, selon Joyce Banda, c’est que vous pouvez décider de développer votre entreprise à tout moment, commencer par la production et, plus tard, choisir d’ajouter de la valeur et passer à l’agrotransformation.

« Une femme qui veut démarrer son entreprise agroalimentaire doit prendre l’entrepreneuriat au sérieux, se mettre en relation avec les bonnes personnes, obtenir une formation à l’entrepreneuriat et gérer son entreprise de manière formelle », commente Joyce Banda, qui a également reçu le prix 2023 de l’entrepreneur(se) le(la) plus axé(e) sur l’égalité entre les sexes décerné par Leading Women of Africa, une entreprise à but non lucratif qui gère des programmes, des ateliers, des master class et des événements pour les femmes en Afrique.

Elle insiste sur la nécessité de mettre en place le système et la structure et de veiller à séparer les revenus personnels des ressources de l’entreprise.

« Les entrepreneuses ne devraient pas reporter le démarrage de leur activité agroalimentaire, parce qu’il existe une demande sur le marché », conseille Ellen Gunda. « Les gens mangent tous les jours, c’est donc une affaire rentable et durable. Une entreprise agroalimentaire nécessite beaucoup d’études sur la chaîne de valeur et des connaissances techniques pour la production et la transformation alimentaires.»