Notre mode opératoire

Le Groupe consultatif du Conseil d’administration
Des histoires du monde entier
Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre travail améliore les conditions de vie dans le monde entier.
Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts
Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles
L’ingéniosité financière au service du climat
La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts
BEI Monde – Façonner un monde plus résilient, durable et inclusif
Découvrez comment BEI Monde favorise l’accès de millions de personnes dans le monde à l’emploi, à une eau potable, à l’électricité et aux services de santé.
Pays en développement : de l’importance des connexions
LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.
Les partenariats en matière de santé sont essentiels
Les dirigeants mondiaux doivent faire en sorte que tous les pays disposent des ressources dont ils ont besoin pour détecter les nouvelles épidémies et réagir rapidement, faute de quoi nous serons toutes et tous en danger.
Une bouffée d’air frais grâce à la science
Avec le soutien de l’UE, l’Institut Mihajlo Pupin contribue à l’assainissement de l’air pollué par les chaudières au charbon et au mazout à Belgrade.
Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)
Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)
Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
Notre soutien à l’Ukraine en 2025
More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.
Le bon côté des énergies vertes
Le soleil, le vent, de vastes réserves de minerais critiques et une stratégie ambitieuse pourraient transformer le Chili en centrale d’énergies renouvelables.
EIB Group key priorities: High-impact global investments
The European Investment Bank Group supports projects that address the most pressing global challenges. In partnership with countries, multilateral organisations, philanthropic institutions and United Nations agencies, we help to build a sustainable future for Europe and the world.
La caroube pour doper les exportations marocaines
Au Maroc, l’entreprise de l’industrie cosmétique et alimentaire Santis se modernise et soutient l’agriculture pour répondre à la demande de gomme de caroube.
Nos publications
Comprendre le paysage mondial est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.
Trust funds in action
This publication provides an updated look at our range of trust funds and explains how we work together with our partners.
EIB Global Impact Report 2024/2025
At a time of geopolitical shifts and rising uncertainty, the EIB Group is addressing global challenges by expanding its work on the ground and developing more partnerships. The goal is a prosperous, sustainable and peaceful world.
Groupe Banque européenne d’investissement – Évaluation – Rapport d’activité 2024 et programme de travail pour 2025-2027
Ce rapport annuel décrit les 11 évaluations menées par la fonction d’évaluation indépendante de la BEI en 2024 et présente son programme pour 2025-2027.
Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI
Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
La finance en Afrique
Le neuvième rapport annuel consacré à la finance en Afrique montre que les conditions financières s’améliorent sur le continent, mais que l’accès au financement demeure un obstacle majeur au développement économique.
Constructing Education: Building for impact
A new framework seeks to connect new investments in schools with the pedagogical goals of educators.
Climate financing in Latin America and the Caribbean
Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.
Les fonds fiduciaires en action
Les ressources disponibles pour le financement du développement sont limitées. Découvrez comment BEI Monde travaille avec 12 fonds fiduciaires pour augmenter les montants disponibles, soutenir un large éventail de projets et générer un impact positif.
The City Climate Finance Gap Fund: EIB Annual Report 2023
This report describes the progress and activities of the City Climate Finance Gap Fund in 2023. Three years into operations, we moved from testing the fund’s business model towards accelerated implementation of its technical assistance to cities and local authorities.
Feuille de route stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027
La Feuille de route stratégique 2024-2027 expose les huit grandes priorités interdépendantes et les nouveaux programmes visant à contribuer à combler le déficit d’investissement en Europe, dans le cadre d’un scénario de financement annuel ambitieux.
Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2023-2024
Couvrant les activités de BEI Monde en 2023, ce rapport annuel est axé sur leur impact et expose comment la Banque renforce son efficacité.
EIB Global Strategic Roadmap
The “EIB Global Strategic Roadmap: EU Finance for a Sustainable Future" provides an overall narrative that explains EIB Global’s direction of travel in the coming years to improve its impact beyond the European Union and the need for a new approach.
EIB Global’s approach to a just transition and just resilience
This document presents the overarching approach through which EIB Global, together with partners, can support countries, clients and organisations in pursuing a just transition and a just resilience.
La finance en Afrique - Temps incertains, banques résilientes : le secteur financier africain à la croisée des chemins
Le rapport La finance en Afrique met en relief les défis que rencontre le secteur bancaire africain – notamment l’impact des chocs récents, tels que la crise du COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie – et l’importance de la diversité hommes-femmes dans les entreprises et les banques. Il examine également la nécessité de financements durables et d’un soutien de la communauté internationale pour faire progresser le développement économique et la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Il apporte un éclairage sur les conditions financières, l’évolution du secteur bancaire et les tendances de l’investissement dans la région. Il aborde enfin la nature des flux de financement climatique en Afrique et le niveau de risque climatique au bilan des banques. Moyennant des mesures appropriées, l’Afrique est à même de relever ces défis et de libérer son réel potentiel économique.
Climate risks for Latin America and the Caribbean
The study of climate risks in Latin America and the Caribbean is expanded to analyse the region’s banking sector exposure to climate change
L’activité de la BEI en Asie et dans le Pacifique
: Depuis plus de 30 ans, la BEI soutient activement des projets d’investissement à long terme en Asie et dans le Pacifique à l’appui des priorités de l’Union européenne, notamment en lien avec l’action en faveur du climat et les efforts déployés pour lutter contre les changements climatiques et leurs conséquences.
La stratégie Global Gateway en Amérique latine et dans les Caraïbes
Cette publication donne un aperçu de la stratégie Global Gateway, sa mission, ses activités et investissements en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Rapport BEI Monde 2022/2023 – L’histoire
BEI Monde pose les jalons en matière d’action climatique, de durabilité et d’énergie verte. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent pas de frontières. BEI Monde illustre notre engagement en faveur d’une vie meilleure, partout dans le monde.
EIB Global Report 2022/2023 — The impact
Looking back on EIB Global’s first year, this report details the impact of EIB Global operations, accompanied by an analysis of the development challenges in different regions, and in light of the main EU priorities.
The European Investment Bank’s approach to human rights — information note
The EIB is committed to respecting and promoting human rights in its lending operations. This document details our policies, procedures and practices to avoid and address human rights risks and impacts.
