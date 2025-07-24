Notre mode opératoire

Le rapport La finance en Afrique met en relief les défis que rencontre le secteur bancaire africain – notamment l’impact des chocs récents, tels que la crise du COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie – et l’importance de la diversité hommes-femmes dans les entreprises et les banques. Il examine également la nécessité de financements durables et d’un soutien de la communauté internationale pour faire progresser le développement économique et la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Il apporte un éclairage sur les conditions financières, l’évolution du secteur bancaire et les tendances de l’investissement dans la région. Il aborde enfin la nature des flux de financement climatique en Afrique et le niveau de risque climatique au bilan des banques. Moyennant des mesures appropriées, l’Afrique est à même de relever ces défis et de libérer son réel potentiel économique.