Notre mode opératoire

Le Groupe consultatif du Conseil d’administration

Le Groupe consultatif adresse au Conseil d’administration de la BEI des avis non contraignants sur les propositions de financement qui concernent des activités à l’extérieur de l’Union européenne. Il conseille également le Conseil d’administration sur la stratégie, les programmes d’activités et les politiques ayant trait à BEI Monde.

En savoir plus  
European Commission

Global Gateway

Dans le cadre de l’Équipe Europe, composée d’institutions, d’États membres et d’établissements financiers de l’UE, nous soutenons Global Gateway, une nouvelle stratégie européenne visant à investir dans des projets durables et de grande qualité dans le monde entier, qui sont bénéfiques pour les personnes et la planète.

Au titre de Global Gateway, BEI Monde s’attaque à certains des défis actuels les plus pressants, allant de la lutte contre les changements climatiques à l’accélération de la transition numérique. BEI Monde est en bonne voie pour faciliter la mobilisation d’au moins un tiers de l’objectif d’investissement de 300 milliards d’euros de Global Gateway d’ici à 2027. Ces ressources contribueront à soutenir des projets axés sur la transition numérique, la lutte contre les changements climatiques, l’énergie propre, la santé, l’éducation et les transports.

En savoir plus  

À LA UNE

Une feuille de route pour un avenir plus durable

La publication « Feuille de route stratégique de BEI Monde – Des financements européens pour un avenir durable » décrit les principales priorités de BEI Monde jusqu’en 2027, avec un accent particulier sur la transition climatique et le soutien en faveur d’investissements inclusifs et durables.

En savoir plus  
Masen

Des histoires du monde entier

Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre travail améliore les conditions de vie dans le monde entier.

  •
    24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 21 juillet 2025

    L’ingéniosité financière au service du climat

    La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts

    Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 17 juillet 2025

    BEI Monde – Façonner un monde plus résilient, durable et inclusif

    Découvrez comment BEI Monde favorise l’accès de millions de personnes dans le monde à l’emploi, à une eau potable, à l’électricité et aux services de santé.

    Développement - international
  • 1 juillet 2025

    Pays en développement : de l’importance des connexions

    LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.

    Transports Santé et sciences de la vie Climat Nigéria Inde Ghana Indonésie Kenya Asie et Pacifique Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 22 mai 2025

    Les partenariats en matière de santé sont essentiels

    Les dirigeants mondiaux doivent faire en sorte que tous les pays disposent des ressources dont ils ont besoin pour détecter les nouvelles épidémies et réagir rapidement, faute de quoi nous serons toutes et tous en danger.

    Entretiens Institutional Santé et sciences de la vie Partenariats Partenaires Covid-19 Le Comité de direction Nadia Calviño Développement - international Infrastructures sociales
  • 8 mai 2025

    Une bouffée d’air frais grâce à la science

    Avec le soutien de l’UE, l’Institut Mihajlo Pupin contribue à l’assainissement de l’air pollué par les chaudières au charbon et au mazout à Belgrade.

    Environnement Changements climatiques Climat Technologies Action en faveur du climat Sciences Balkans occidentaux Pollution Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 25 avril 2025

    Notre soutien à l’Ukraine en 2025

    More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.

    PME Chemins de fer Solidarity with Ukraine Transports Initiative « EU for Ukraine » Santé et sciences de la vie Gestion de l'eau et des eaux usées Éducation et formation Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 16 avril 2025

    Le bon côté des énergies vertes

    Le soleil, le vent, de vastes réserves de minerais critiques et une stratégie ambitieuse pourraient transformer le Chili en centrale d’énergies renouvelables.

    PME Énergie éolienne Climat Décarbonation Énergies renouvelables Énergie solaire Efficacité énergétique Transformation énergétique Chili Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 4 avril 2025

    EIB Group key priorities: High-impact global investments

    The European Investment Bank Group supports projects that address the most pressing global challenges. In partnership with countries, multilateral organisations, philanthropic institutions and United Nations agencies, we help to build a sustainable future for Europe and the world.

    Global development
  • 3 avril 2025

    La caroube pour doper les exportations marocaines

    Au Maroc, l’entreprise de l’industrie cosmétique et alimentaire Santis se modernise et soutient l’agriculture pour répondre à la demande de gomme de caroube.

    Agro-industrie PME Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international

Nos publications

Comprendre le paysage mondial est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

  • 31 juillet 2025

    Trust funds in action

    This publication provides an updated look at our range of trust funds and explains how we work together with our partners.

    African, Caribbean and Pacific (ACP) Trust Fund EU-Africa Infrastructure Trust Fund Financial Inclusion Fund (FIF) Partnerships Water, wastewater management Water Sector Fund (WSF) City Climate Finance Gap Fund FEMIP Trust Fund (FTF) Innovation Fund Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) Mandates and partnerships Ukraine Eastern Neighbourhood EU enlargement countries Digitalisation and technological innovation Global development Climate and environment Energy
  • 30 juin 2025

    EIB Global Impact Report 2024/2025

    At a time of geopolitical shifts and rising uncertainty, the EIB Group is addressing global challenges by expanding its work on the ground and developing more partnerships. The goal is a prosperous, sustainable and peaceful world.

    Aménagement urbain Durabilité sociale PME Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 28 avril 2025

    Groupe Banque européenne d’investissement – Évaluation – Rapport d’activité 2024 et programme de travail pour 2025-2027

    Ce rapport annuel décrit les 11 évaluations menées par la fonction d’évaluation indépendante de la BEI en 2024 et présente son programme pour 2025-2027.

    Développement - international Climat et environnement
  • 30 janvier 2025

    Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI

    Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.

    Cybersécurité Foresterie Bioéconomie Environnement Climat Numérique et télécoms Technologies Action en faveur du climat Investissement Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Union des marchés des capitaux Sécurité et défence Climat et environnement Énergie
  • 7 novembre 2024

    La finance en Afrique

    Le neuvième rapport annuel consacré à la finance en Afrique montre que les conditions financières s’améliorent sur le continent, mais que l’accès au financement demeure un obstacle majeur au développement économique.

    Technologie financière Institutional Banque Financial institutions Partenaires Climat Numérique et télécoms Financement pour le climat Instruments financiers Finance Afrique subsaharienne Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement
  • 5 novembre 2024

    Constructing Education: Building for impact

    A new framework seeks to connect new investments in schools with the pedagogical goals of educators.

    Infrastructure Education and training Global development Social infrastructure
  • 28 octobre 2024

    Climate financing in Latin America and the Caribbean

    Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.

    Latin America and the Caribbean Global development Climate and environment
  • 12 septembre 2024

    Les fonds fiduciaires en action

    Les ressources disponibles pour le financement du développement sont limitées. Découvrez comment BEI Monde travaille avec 12 fonds fiduciaires pour augmenter les montants disponibles, soutenir un large éventail de projets et générer un impact positif.

    Fonds fiduciaire pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures Fonds pour l'inclusion financière (FIF) Partenariats Gestion de l'eau et des eaux usées Fonds pour le secteur de l’eau City Climate Finance Gap Fund Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) Fonds pour l’innovation Fonds fiduciaire d'assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) Mandats et partenariats Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 11 juillet 2024

    The City Climate Finance Gap Fund: EIB Annual Report 2023

    This report describes the progress and activities of the City Climate Finance Gap Fund in 2023. Three years into operations, we moved from testing the fund’s business model towards accelerated implementation of its technical assistance to cities and local authorities.

    Partnerships City Climate Finance Gap Fund Mandates and partnerships Global development Climate and environment
  • 21 juin 2024

    Feuille de route stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027

    La Feuille de route stratégique 2024-2027 expose les huit grandes priorités interdépendantes et les nouveaux programmes visant à contribuer à combler le déficit d’investissement en Europe, dans le cadre d’un scénario de financement annuel ambitieux.

    Investor relations Numérique et télécoms Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Sécurité et défence Climat et environnement
  • 13 juin 2024

    Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2023-2024

    Couvrant les activités de BEI Monde en 2023, ce rapport annuel est axé sur leur impact et expose comment la Banque renforce son efficacité.

    Aménagement urbain Durabilité sociale PME Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 29 novembre 2023

    EIB Global Strategic Roadmap

    The “EIB Global Strategic Roadmap: EU Finance for a Sustainable Future" provides an overall narrative that explains EIB Global’s direction of travel in the coming years to improve its impact beyond the European Union and the need for a new approach.

    Global development
  • 27 novembre 2023

    EIB Global’s approach to a just transition and just resilience

    This document presents the overarching approach through which EIB Global, together with partners, can support countries, clients and organisations in pursuing a just transition and a just resilience.

    Global development
  • 27 septembre 2023

    La finance en Afrique - Temps incertains, banques résilientes : le secteur financier africain à la croisée des chemins

    Le rapport La finance en Afrique met en relief les défis que rencontre le secteur bancaire africain – notamment l’impact des chocs récents, tels que la crise du COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie – et l’importance de la diversité hommes-femmes dans les entreprises et les banques. Il examine également la nécessité de financements durables et d’un soutien de la communauté internationale pour faire progresser le développement économique et la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Il apporte un éclairage sur les conditions financières, l’évolution du secteur bancaire et les tendances de l’investissement dans la région. Il aborde enfin la nature des flux de financement climatique en Afrique et le niveau de risque climatique au bilan des banques. Moyennant des mesures appropriées, l’Afrique est à même de relever ces défis et de libérer son réel potentiel économique.

    Économie Développement - international Climat et environnement
  • 4 septembre 2023

    Climate risks for Latin America and the Caribbean

    The study of climate risks in Latin America and the Caribbean is expanded to analyse the region’s banking sector exposure to climate change

    Brazil Costa Rica Dominican Republic Paraguay Suriname Saint Kitts and Nevis Argentina Aruba Ecuador Antigua and Barbuda Bahamas Peru Guatemala Chile Barbados Dominica Uruguay El Salvador Jamaica Virgin Islands (British) Venezuela Honduras Curaçao Anguilla Saint Vincent and Grenadines Mexico Grenada Colombia Guyana Belize Latin America and the Caribbean Overseas Countries and Territories Global development
  • 29 août 2023

    L’activité de la BEI en Asie et dans le Pacifique

    : Depuis plus de 30 ans, la BEI soutient activement des projets d’investissement à long terme en Asie et dans le Pacifique à l’appui des priorités de l’Union européenne, notamment en lien avec l’action en faveur du climat et les efforts déployés pour lutter contre les changements climatiques et leurs conséquences.

    Régional - Pacifique Asie et Pacifique Développement - international
  • 14 juillet 2023

    La stratégie Global Gateway en Amérique latine et dans les Caraïbes

    Cette publication donne un aperçu de la stratégie Global Gateway, sa mission, ses activités et investissements en Amérique latine et dans les Caraïbes.

    Brésil République dominicaine Argentine Équateur Amérique latine et Caraïbes Développement - international
  • 3 mai 2023

    Rapport BEI Monde 2022/2023 – L’histoire

    BEI Monde pose les jalons en matière d’action climatique, de durabilité et d’énergie verte. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent pas de frontières. BEI Monde illustre notre engagement en faveur d’une vie meilleure, partout dans le monde.

    Durabilité sociale Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Développement - international Cohésion sociale et territoriale
  • 3 mai 2023

    EIB Global Report 2022/2023 — The impact

    Looking back on EIB Global’s first year, this report details the impact of EIB Global operations, accompanied by an analysis of the development challenges in different regions, and in light of the main EU priorities.

    Social sustainability Fragility and conflict Diversity and gender Migration Global development Social and territorial cohesion
  • 6 février 2023

    The European Investment Bank’s approach to human rights — information note

    The EIB is committed to respecting and promoting human rights in its lending operations. This document details our policies, procedures and practices to avoid and address human rights risks and impacts.

    Social sustainability Fragility and conflict Human rights Diversity and gender Migration Global development
