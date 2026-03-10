  • Publication information

    10 Mar 2026

    4 Pages (PDF/EN)

    • Belgium
In 2025, the European Investment Bank (EIB) and the European Investment Fund (EIF) provided just over €2.6 billion in financing for Belgian businesses and public entities. The Bank put its financial power behind key issues, such as increasing the availability of social and affordable housing, energy efficiency initiatives, and the reliability of energy and water infrastructure in the framework of the green transition. At the same time, the EIF supported entrepreneurship and access to finance by supporting local intermediaries and investment funds.