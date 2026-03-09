  • Publication information

In 2025, the EIB Group – comprising the European Investment Bank (EIB) and the European Investment Fund (EIF) – invested about €3.5 billion in Greece. The Group continued to support sustainable and resilient growth through long-term financing and targeted technical assistance. A major achievement was the upgrade of the water and wastewater systems of the capital’s water supply and sewerage company EYDAP. This investment strengthens climate resilience and ensures reliable services for more than 4 million people.