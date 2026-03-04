  • Publication information

    4 Mar 2026

    4 Pages (PDF/EN)

    • Related tags

    • Denmark
PDF (EN)

Description

In 2025, the EIB Group – comprising the European Investment Bank (EIB) and the European Investment Fund (EIF) – provided around €305 million in financing in Denmark. A substantial share of this support was directed towards strategic and dual-use infrastructure, as well as access to finance for small and medium-sized enterprises.