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D4R7 SLOVAKIA PPP

Signature(s)

Montant
426 922 001,4 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 426 922 001,4 €
Transports : 426 922 001,4 €
Date(s) de signature
21/06/2016 : 426 922 001,4 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 août 2015
Statut
Référence
Signé | 21/06/2016
20150059
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
D4R7 SLOVAKIA PPP
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 427 million
EUR 883 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the design, construction and financing of approximately 27 km of the D4 motorway around Bratislava, which will connect to the R7 expressway (outside the scope of EIB financing) and is to be procured as part of the D4R7 public-private partnership (PPP).

The project will provide enhanced transport capacity to the Bratislava region and improved connectivity both locally and strategically. Socio-economic benefits are mainly expected from improved and more reliable journey times. The D4 motorway is located on the trans-European transport network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and passes through known Natura 2000 sites – particularly in the area of a proposed new River Danube crossing along the D4 motorway section. Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directives 2009/147/EC will be reviewed at appraisal in addition to any requirement for EIA from a trans-boundary perspective (Espoo Convention).

The project is being procured as a PPP under the terms of a design-build-finance-operate (DBFO) contract. Procurement started in December 2014 via a competitive dialogue procedure. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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31/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Návrh kompenzačných opatrení
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná - Fotodokumentácia záujmového územia
31/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Appropriate assessment of impact of intention on territories of European importance and protected avian territories
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce Ivanka North Non-Technical Summary
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - Správa o hodnotení vplyvov
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever -Návrh kompenzačných opatrení
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -HLUKOVÁ ŠTÚDIA
31/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - The Proposal of Compensatory Measures
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - HLUKOVÁ ŠTÚDIA
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 - Ketelec-dunajska-luzna
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -DOPRAVNÁ PROGNÓZA
06/10/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - D4R7 SLOVAKIA PPP
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Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Ivanka-Sever-Raca
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62983300
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Jarovce-Ivanka-Sever
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62983301
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink to all environmental information
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62984842
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
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Slovaquie
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - D4R7 SLOVAKIA PPP
Date de publication
8 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63425870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
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Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Súlad s ÚPD
Date de publication
24 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285818
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
Date de publication
25 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87280173
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285847
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178536369
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Fotodokumentácia
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285927
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Správa o hodnotení vplyvov Diaľnica D4, Bratislava Ivanka, sever – Záhorská Bystrica Dopravno-inžinierske podklady
Date de publication
22 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87281950
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Ivanka sever – Záhorská Bystrica
Date de publication
22 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87280176
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vizualizác
Date de publication
24 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285819
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 2a,2b
Date de publication
25 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285817
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Grafické prílohy
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178537160
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Záhorská Bystrica - Záverečé Stanovisko
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87281954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení - map
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284043
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178527283
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - Netechnické zhrnutie
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87286262
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ priemyselná a krajinná ekológia Zámer EIA
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87286747
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178577678
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena
Date de publication
28 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285743
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Ivanka sever - Rača Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Date de publication
25 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87281953
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Jarovce - Ivanka sever - Správa o hodnotení
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284041
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo
Date de publication
28 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178676501
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Geologiko-tektonická mapa
Date de publication
24 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87280174
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - graficke prilohy
Date de publication
25 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178529779
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná - Netechnické zhrnutie
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87286552
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 2
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284042
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178547248
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Návrh kompenzačných opatrení
Date de publication
22 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178473658
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica Posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Date de publication
24 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285718
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7a,7b
Date de publication
25 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284343
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Hluková τtúdia
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87283813
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284040
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo
Date de publication
28 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178674863
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178598328
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - map
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87283797
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178529091
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Mapa kompenzačných opatrení
Date de publication
28 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284257
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - hluková štúdia
Date de publication
22 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285816
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7c, SPL
Date de publication
25 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87279966
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178539134
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 1
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284253
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178542832
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vplyv na priaznivý stav biotopov
Date de publication
22 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284018
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Fotodokumentácia
Date de publication
24 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284019
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica, rozptylová štúdia
Date de publication
24 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284341
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - ENVIRONMENTÁLNA CHARAKTERISTIKA
Date de publication
25 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87283795
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Grafické prílohy
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178535259
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Doprava
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284250
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Textové a obrazové prílohy
Date de publication
26 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178525639
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice
Date de publication
28 Sep 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178684299
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Posúdenie stavby
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87286331
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Vyhodnotenie rizík klimatických zmien (odolnosť a zraniteľnosť projektu voči klimatickým zmenám)
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285751
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Základné údaje o navrhovaných variantoch
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284350
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285723
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Návrh kompenzačných opatrení
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
181211124
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná - Fotodokumentácia záujmového územia
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284352
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Appropriate assessment of impact of intention on territories of European importance and protected avian territories
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90908529
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce Ivanka North Non-Technical Summary
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94076555
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - Správa o hodnotení vplyvov
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87279972
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever -Návrh kompenzačných opatrení
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87286329
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179222222
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285721
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179227471
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285824
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - The Proposal of Compensatory Measures
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90930458
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87283803
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 - Ketelec-dunajska-luzna
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284239
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -DOPRAVNÁ PROGNÓZA
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87284234
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Date de publication
6 Oct 2023
Langue
slovaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87285947
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - D4R7 SLOVAKIA PPP
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
188298462
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150059
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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