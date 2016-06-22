La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un accord de financement de 426 millions d'EUR avec Zero Bypass Limited (un consortium détenu par Macquarie Corporate Holdings Pty Limited, Cintra Infraestructuras Internacional SL et PORR AG), titulaire du marché de conception, construction et financement d'un tronçon d'environ 27 km de l'autoroute D4 autour de Bratislava.

Il s'agit de la première opération de la BEI en Slovaquie qui bénéficie de la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), celui-ci étant le pilier financier du Plan d'investissement pour l'Europe.

László Baranyay, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les pays d'Europe centrale, a déclaré à cette occasion : « Cette opération est unique à trois égards : elle concerne de loin le plus grand projet FEIS en Europe centrale et orientale à ce jour, elle est un exemple de panachage des ressources du FEIS avec les Fonds structurels et d'investissement européens et elle s'inscrit dans une structure audacieuse de PPP. » L'appui des Fonds structurels et d'investissement européens prend une forme innovante, à savoir celle d'un instrument financier.

Le nouveau tronçon de 27 km de l'autoroute D4, qui fait partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) revêtant un rôle stratégique, permettra un maillage routier avec la voie rapide R7 et les autoroutes existantes D1 et D2. La nouvelle infrastructure routière permettra d'accroître la capacité de transport à destination de la capitale slovaque et de sa grande région, d'améliorer la connectivité à l'échelon local et sur le plan international, tout en renforçant la sécurité et la fiabilité des temps de trajet.

Le nouveau tronçon de l'autoroute D4, qui comprendra 2x2 voies sauf sur certaines sections à 2x3 voies, relève du partenariat public-privé D4-R7 qui assure l'exploitation de l'autoroute D4 et la construction ainsi que l'exploitation de la voie rapide R7. Ce PPP D4-R7, doté d'une rémunération à la disponibilité, couvre la période de construction et les 30 ans d'exploitation et d'entretien.

Le FEIS est une initiative mise en œuvre conjointement par le Groupe BEI – composé de la BEI et du Fonds européen d'investissement (FEI) – et la Commission européenne. Le FEIS est l'un des trois piliers du Plan d'investissement pour l'Europe qui vise à alimenter la relance des investissements dans les projets stratégiques en Europe.