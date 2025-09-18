Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Notre mode opératoire

Le pacte vert pour l’Europe

Nos projets soutiennent directement le pacte vert pour l’Europe, un modèle de croissance fondé sur une économie propre et circulaire. Le pacte vert pour l’Europe vise l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 et à faire ainsi de l’Europe le premier continent au monde à atteindre la neutralité climatique.

En savoir plus  
Une feuille de route pour un monde sans carbone

La deuxième phase de notre Feuille de route de la banque du climat trace la voie vers un avenir plus vert en se concentrant sur trois axes : la compétitivité européenne, l’adaptation aux changements climatiques et une simplification radicale des procédures.

En savoir plus  

À LA UNE

Notre conseil consultatif sur le climat et l’environnement

Le Conseil consultatif sur le climat et l’environnement réunit des figures de proue issues d’organisations internationales, d’universités, d’organismes sans but lucratif et d’entreprises industrielles pour des échanges de vues sur des questions liées aux changements climatiques et à la durabilité environnementale. Il aide à orienter les actions de la Banque européenne d’investissement à l’appui du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris.

En savoir plus  
Nos réalisations

Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie à un avenir plus vert.

  •
    18 septembre 2025

    L’Albanie se remet sur les rails

    La liaison ferroviaire Durrës-Rrogozhinë en Albanie fait partie d’un réseau de transport ferroviaire de 1 500 kilomètres reliant la mer Adriatique et la mer Noire.

    Transports Climat Albanie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Infrastructure Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 11 septembre 2025

    Stocker l’énergie du soleil de Chypre

    Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

    Environnement Santé et sciences de la vie Climat Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
  • 4 septembre 2025

    Quand boire un café débouche sur la production d’énergie

    Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes

    PME Climat Transformation énergétique Grèce Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 21 août 2025

    Serbie : une planche de salut pour les voies navigables

    La Serbie s’engage pleinement à moderniser ses écluses et à améliorer des infrastructures clés de ses voies navigables

    Infrastructures Environnement Transports Climat Balkans occidentaux Roumanie Serbie Union européenne Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 21 juillet 2025

    Où vivrons-nous ? Le besoin urgent de logements abordables en Estonie

    La BEI aide l’Estonie à fournir des logements aux familles, aux travailleurs et aux autres groupes de la population.

    Aménagement urbain Entretiens Changements climatiques Climat Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Estonie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie
  • 21 juillet 2025

    L’ingéniosité financière au service du climat

    La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts

    Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 17 juillet 2025

    Des usines intelligentes et un avenir plus propre

    Le soutien de l’UE aux petites entreprises en Macédoine du Nord renforce le secteur privé et stimule les énergies renouvelables

    PME Climat Énergies renouvelables Technologies Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 1 juillet 2025

    Pays en développement : de l’importance des connexions

    LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.

    Transports Santé et sciences de la vie Climat Nigéria Inde Ghana Indonésie Kenya Asie et Pacifique Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie

Nos publications

Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

  • 30 septembre 2025

    Climate Bank Roadmap Phase 2 (2026-2030)

    Phase 2 of the Climate Bank Roadmap ensures that the EIB Group will stay on course with its climate objectives through 2030, supporting EU priorities and simplifying processes.

    Climate and environment
  • 30 janvier 2025

    Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI

    Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.

    Cybersécurité Foresterie Bioéconomie Environnement Climat Numérique et télécoms Technologies Action en faveur du climat Investissement Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Union des marchés des capitaux Sécurité et défence Climat et environnement Énergie
  • 24 janvier 2025

    EIB Group – EMAS Environmental Policy

    The EMAS Environmental Policy is the framework for action and setting strategic environmental objectives and targets for the EIB Group’s internal activities.

    Environment Sustainability Climate and environment
  • 16 janvier 2025

    Groupe BEI – Déclaration environnementale 2024

    Septième déclaration environnementale du Groupe BEI validée conformément au système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS).

    Durabilité Climat et environnement
  • 28 octobre 2024

    Climate financing in Latin America and the Caribbean

    Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.

    Latin America and the Caribbean Global development Climate and environment
  • 25 juillet 2024

    EIB Group 2023 Climate Bank Roadmap Progress Report

    The 2023 progress report provides an update on the third year of implementation of the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025.

    Climate and environment
  • 25 juillet 2024

    EIB Group Sustainability Report 2023

    The Sustainability Report for 2023 outlines how the EIB is the climate bank and how we work hard to help clients reach their green goals.

    Sustainability Climate and environment
  • 20 juin 2024

    European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria

    As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.

    Climate and environment
  • 29 février 2024

    Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d'horizon 2024

    Cette publication propose un tour d’horizon de la contribution de la Banque européenne d’investissement à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.

    Climat et environnement
  • 27 novembre 2023

    EIB Group Climate Bank Roadmap Mid-term Review

    This review summarises the EIB Group’s progress in delivering on its Climate Bank Roadmap 2021-2025. The Roadmap lays out how the EU bank would support the European Green Deal and a just transition to low-carbon, climate-resilient and environmentally sustainable development.

    Climate and environment
  • 27 novembre 2023

    Cadre PATH du Groupe BEI – Version 1.2

    Version 1.2 (novembre 2023) – Soutenir les contreparties sur la voie de l’alignement sur l’accord de Paris

    Climat et environnement
  • 14 novembre 2022

    Cadre de la BEI en matière d’environnement

    Comment la BEI soutient-elle les investissements environnementaux à travers le monde et améliore-t-elle l’évaluation des incidences et des risques environnementaux de ses opérations et de ses activités ?

  • 4 mars 2022

    Normes environnementales et sociales de la BEI – Présentation générale

    Aperçu de l’ensemble révisé de Normes environnementales et sociales de la BEI, publié récemment.

    Durabilité sociale Environnement Droits humains Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Climat et environnement
