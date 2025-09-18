Notre mode opératoire

Le pacte vert pour l’Europe
Nos projets soutiennent directement le pacte vert pour l’Europe, un modèle de croissance fondé sur une économie propre et circulaire. Le pacte vert pour l’Europe vise l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 et à faire ainsi de l’Europe le premier continent au monde à atteindre la neutralité climatique.
Nos réalisations
Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie à un avenir plus vert.
-
L’Albanie se remet sur les rails
La liaison ferroviaire Durrës-Rrogozhinë en Albanie fait partie d’un réseau de transport ferroviaire de 1 500 kilomètres reliant la mer Adriatique et la mer Noire.
-
Stocker l’énergie du soleil de Chypre
Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI
-
Quand boire un café débouche sur la production d’énergie
Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes
-
Serbie : une planche de salut pour les voies navigables
La Serbie s’engage pleinement à moderniser ses écluses et à améliorer des infrastructures clés de ses voies navigables
-
Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts
Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles
-
Où vivrons-nous ? Le besoin urgent de logements abordables en Estonie
La BEI aide l’Estonie à fournir des logements aux familles, aux travailleurs et aux autres groupes de la population.
-
L’ingéniosité financière au service du climat
La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts
-
Des usines intelligentes et un avenir plus propre
Le soutien de l’UE aux petites entreprises en Macédoine du Nord renforce le secteur privé et stimule les énergies renouvelables
-
Pays en développement : de l’importance des connexions
LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.
Nos publications
Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.
-
Climate Bank Roadmap Phase 2 (2026-2030)
Phase 2 of the Climate Bank Roadmap ensures that the EIB Group will stay on course with its climate objectives through 2030, supporting EU priorities and simplifying processes.
-
Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI
Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
-
EIB Group – EMAS Environmental Policy
The EMAS Environmental Policy is the framework for action and setting strategic environmental objectives and targets for the EIB Group’s internal activities.
-
Groupe BEI – Déclaration environnementale 2024
Septième déclaration environnementale du Groupe BEI validée conformément au système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS).
-
Climate financing in Latin America and the Caribbean
Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.
-
EIB Group 2023 Climate Bank Roadmap Progress Report
The 2023 progress report provides an update on the third year of implementation of the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025.
-
EIB Group Sustainability Report 2023
The Sustainability Report for 2023 outlines how the EIB is the climate bank and how we work hard to help clients reach their green goals.
-
European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria
As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.
-
Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d'horizon 2024
Cette publication propose un tour d’horizon de la contribution de la Banque européenne d’investissement à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.
-
EIB Group Climate Bank Roadmap Mid-term Review
This review summarises the EIB Group’s progress in delivering on its Climate Bank Roadmap 2021-2025. The Roadmap lays out how the EU bank would support the European Green Deal and a just transition to low-carbon, climate-resilient and environmentally sustainable development.
-
Cadre PATH du Groupe BEI – Version 1.2
Version 1.2 (novembre 2023) – Soutenir les contreparties sur la voie de l’alignement sur l’accord de Paris
-
Cadre de la BEI en matière d’environnement
Comment la BEI soutient-elle les investissements environnementaux à travers le monde et améliore-t-elle l’évaluation des incidences et des risques environnementaux de ses opérations et de ses activités ?
-
Normes environnementales et sociales de la BEI – Présentation générale
Aperçu de l’ensemble révisé de Normes environnementales et sociales de la BEI, publié récemment.