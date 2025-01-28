EIB

Lors du siège brutal de Sarajevo, dans les années 1990, le tramway a été mis à l’arrêt pour la première fois de son histoire, les lignes ne pouvant plus circuler sous l’effet de la violence qui a submergé la ville. Au terme de deux longues années, le service a repris, alors que le siège n’était pas encore terminé. Depuis lors, Esad Mujagić s’est employé chaque jour à réparer les dommages causés par les balles et les éclats d’obus. « Nous voulions faire en sorte que le tramway continue de fonctionner pour que la population retrouve une certaine normalité dans son quotidien », se souvient-il.

Après la guerre, les vieux tramways en circulation ont longtemps porté les stigmates du conflit, et Esad Mujagić a milité pour leur remplacement. Ses efforts ont finalement porté leurs fruits en 2024. Pour la première fois en 40 ans, Sarajevo a annoncé la mise en service d’une flotte de nouveaux tramways, de couleur jaune vif.

Les tramways ne sont que l’un des nombreux signes de progrès qui ont fait de l’année 2024 un tournant pour les projets à long terme et les ambitions européennes de la Bosnie-Herzégovine. Début 2024, les dirigeants européens ont officiellement décidé d’ouvrir les négociations pour son adhésion à l’UE. Dans tout le pays, de grands projets d’infrastructure posent des jalons importants : construction de nouvelles routes, essor des parcs éoliens et modernisation des hôpitaux. La Banque européenne d’investissement s’est associée aux secteurs public et privé pour encourager ces avancées.

Mais cet article n’aborde pas seulement les ponts, les tunnels et les tramways. Il se penche sur les personnes qui changent la donne sur le terrain. Des personnes comme Esad Mujagić qui tentent d’améliorer la vie de leurs concitoyens. Nous sommes allés en Bosnie-Herzégovine à la rencontre d’un ingénieur hydraulique qui protège sa ville contre de futures inondations, d’un agent municipal qui œuvre pour que la rivière locale retrouve sa splendeur passée et d’un fonctionnaire assurant l’accès à l’eau potable pour des collectivités isolées. Nous voulons aussi vous présenter un défenseur de l’environnement qui s’attelle à la restauration de la population indigène de poissons, un ingénieur qui améliore la sécurité des routes et une médecin qui est revenue dans son pays pour fournir de meilleurs soins de santé.