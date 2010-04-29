RS HOSPITALS

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Fiche récapitulative
Ministry of Health and Social Welfare of Republika Srpska
The project comprises two hospital investments:
- New Hospital Bijeljina: greenfield development, replacing several obsolete healthcare facilities, will occupy 11 000 m2 providing 220 beds and 5 operating theatres.
- Clinical Centre Banja Luka: reconstruction regarding a central medical block of 64 000m2 and 670 beds covering wards, intensive care, semi-intensive care.
This project replaces or upgrades existing obsolete facilities. Whilst the two hospitals will have the capacity to treat more patients the main aim is to improve the quality of care provided.
The environmental assessment procedures to be applied will be verified during appraisal and should national procedures fall short of what would be required of the EU EIA Directive, the necessary steps will be taken in order to ensure that the environmental aspects of the project will be dealt with in such a way as to meet the requirements of the Directive.
Legal documentation will oblige the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with EIB Guidelines and the relevant applicable EU rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.