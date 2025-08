Accès à l’eau pour 50 municipalités

Les programmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont été lancés en 2008 pour aider 50 municipalités de Bosnie-Herzégovine de petite et moyenne dimensions à mettre en place des services durables d’approvisionnement en eau et d’assainissement. La valeur totale de ces projets s’élève à plus de 215 millions d’euros, dont 110 millions d’euros sous forme de prêts de la Banque européenne d’investissement et 14,4 millions d’euros sous forme de subventions de l’UE, mis à disposition au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux de l’UE. Ces projets ont été considérés des initiatives phares dans le cadre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux en raison de leur impact sur l’environnement et la santé publique.

« Nous restons déterminés à réduire la pollution de l’eau et à améliorer l’approvisionnement en eau potable », a déclaré Johann Sattler, ambassadeur de l’UE en Bosnie-Herzégovine. « En décembre 2020, l’Union européenne a affecté 6 millions d’euros de fonds supplémentaires au titre de l’Instrument d’aide de préadhésion afin de soutenir la mise en œuvre de programmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans l’ensemble du pays. »

Mieux parer aux urgences en matière d’approvisionnement en eau

À ce jour, la Banque européenne d’investissement a investi 240 millions d’euros dans des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement et des systèmes de protection contre les inondations en Bosnie-Herzégovine.

« L’une des priorités de la Banque européenne d’investissement est d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement pour les habitants des Balkans occidentaux et d’aider la région à se diriger vers des solutions environnementales plus durables », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Bosnie-Herzégovine. « Cet investissement permettra de renforcer la préparation aux situations d’urgence et aux catastrophes naturelles en assurant des conditions d’assainissement plus sûres et en réduisant la pollution de l’eau. »