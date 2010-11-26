Emergency Flood Relief and Prevention

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Fiche récapitulative
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Republika Srpska
The project involves inventory of flood damages to flood protection infrastructure within the RS's main Danube tributaries, preparation of a Flood Risk Management and Flood Prevention plan including the identification of short, mid and long term measures and finally implementation of priority works for the remedy, repair and rehabilitation of damaged infrastructure in the most vulnerable areas. Aspects of spatial planning, redevelopment of flood areas and long and mid term flood prevention measures are also included.
The project purpose is to safeguard the agriculture, industrial and housing areas prone to flood impacts and to enable a stable future development. The continuous use of agriculture land will be effected and the spatial planning, finally being based on a stable situation of flood protection and prevention, will be able to focus on establishing protection zones and protected areas in accordance with the EC Directives. The project is expected to contribute to a stable and reliable flood protection in RS, protecting the environment and the people, in compliance with the requirements of the EC Flood Directive.
The project is environmentally driven. Enhanced protection and prevention levels will reduce contamination of the environment by septic tanks, sewerage, oil spills etc.
The promoter will have to ensure satisfactory application of the Bank’s Guide to Procurement and relevant EU rules, which will require international tendering, including publication in the OJEC, for large contracts.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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