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EMERGENCY FLOOD RELIEF AND PREVENTION

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 55 000 000 €
Eau, assainissement : 55 000 000 €
Date(s) de signature
27/10/2011 : 55 000 000 €
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Project Completion Report - - EN
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03/01/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EMERGENCY FLOOD RELIEF AND PREVENTION
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Fear and flooding in Bosnia and Herzegovina

Fiche récapitulative

Date de publication
26 novembre 2010
Statut
Référence
Signé | 27/10/2011
20100479
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Emergency Flood Relief and Prevention

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Republika Srpska

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 74 million
At least EUR 98 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves inventory of flood damages to flood protection infrastructure within the RS's main Danube tributaries, preparation of a Flood Risk Management and Flood Prevention plan including the identification of short, mid and long term measures and finally implementation of priority works for the remedy, repair and rehabilitation of damaged infrastructure in the most vulnerable areas. Aspects of spatial planning, redevelopment of flood areas and long and mid term flood prevention measures are also included.

The project purpose is to safeguard the agriculture, industrial and housing areas prone to flood impacts and to enable a stable future development. The continuous use of agriculture land will be effected and the spatial planning, finally being based on a stable situation of flood protection and prevention, will be able to focus on establishing protection zones and protected areas in accordance with the EC Directives. The project is expected to contribute to a stable and reliable flood protection in RS, protecting the environment and the people, in compliance with the requirements of the EC Flood Directive.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is environmentally driven. Enhanced protection and prevention levels will reduce contamination of the environment by septic tanks, sewerage, oil spills etc.

The promoter will have to ensure satisfactory application of the Bank’s Guide to Procurement and relevant EU rules, which will require international tendering, including publication in the OJEC, for large contracts.

Documents liés
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Publications connexes
Project Completion Report - - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EMERGENCY FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Date de publication
3 Jan 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
40528454
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100479
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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03/01/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EMERGENCY FLOOD RELIEF AND PREVENTION
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Fiche récapitulative
Emergency Flood Relief and Prevention
Fiche technique
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