« Nous travaillons très dur pour que cela ne se reproduise plus jamais », déclare Slavisa Savic, directeur adjoint de Vode Srpske, une institution publique qui gère l’approvisionnement en eau et les ressources hydriques publiques en République serbe de Bosnie. « Les digues le long de la Sava ont été construites avant la Seconde Guerre mondiale et en partie rénovées dans les années 80, mais nous sommes maintenant résolus à réparer les dégâts et à moderniser notre système de prévention des inondations. »

Investir dans la sécurité

La Banque européenne d’investissement aide la République serbe de Bosnie au moyen d’un prêt de 55 millions d’EUR destiné à la reconstruction d’urgence des installations de protection contre les inondations le long de la Sava et de ses affluents. L'objectif est de protéger les zones agricoles, industrielles et résidentielles inondables et de permettre un développement stable à l’avenir. Cet investissement s’inscrit également dans le cadre de l’initiative Résilience économique de la BEI, qui vise à préparer la région des Balkans occidentaux pour que son économie résiste mieux à de futurs chocs.

Le projet porte notamment sur la remise en état de 78 km de digues et de 163 km de canaux, ainsi que sur la construction d’autres outils de prévention des inondations. « Sur les 93 éléments prévus dans le projet, 75 sont déjà achevés », poursuit Slavisa Savic. Résultat : 53 communes touchées par les inondations de 2014 disposent désormais d’installations de protection contre les crues d’une plus grande fiabilité.

Le Cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux a également apporté une aide non remboursable de l’UE d’un montant de 7,38 millions d’EUR afin de soutenir les autorités locales de la République serbe de Bosnie dans l’élaboration et la mise en œuvre immédiate de mesures et de dispositifs de protection contre les inondations :

rénovation de digues fluviales, de canaux, de berges, de petits ponts ;

remplacement et modernisation de stations de pompage ;

mesures préventives, y compris protection contre l’érosion, cartographie et plans de gestion des zones inondables, systèmes de protection contre les inondations et d’alerte précoce.

L’assistance technique fournie au titre du Cadre d’investissement a permis de réaliser des études de faisabilité et des avant-projets détaillés et d’apporter une assistance pour la passation des marchés, pour la gestion du projet et la supervision des travaux, ainsi que pour l’élaboration d’une cartographie des zones inondables et des zones à risque d'inondation pour l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine.