Consciente de ce patrimoine, l’Union européenne tient à appuyer la transition de Sarajevo vers des offres de transport urbain plus intelligentes et plus durables, en la finançant avec l’aide de la Banque européenne d’investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

« La mobilité urbaine et des transports publics verts et durables figurent parmi les priorités de l’Union européenne », déclare Johann Sattler, chef de la délégation de l’UE et représentant spécial de l’UE en Bosnie-Herzégovine. « Cette opération permettra d’appuyer la transition vers des transports publics plus respectueux de l’environnement et de proposer aux habitants de Sarajevo des solutions plus abordables, plus accessibles, plus saines et plus propres. »