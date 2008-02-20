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CORRIDOR VC - SECOND PHASE

Signature(s)

Montant (.*)
191 090 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 191 090 000 €
Transports : 191 090 000 €
Date(s) de signature
27/04/2017 : 25 090 000 €
22/08/2012 : 166 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 25 090 000 € fourni par WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 février 2008
Statut
Référence
Signé | 22/08/2012
20080045
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Corridor Vc – Second Phase

Ministry of Transport and Communication of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 166 million
About EUR 340 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of two motorway sections on Corridor Vc :

  • Vlakovo - Tarcin, South of Sarajevo, in a length of 19 km
  • Svilaj - Odzak, in a length of 9 km, at the Northern border with Croatia, including a bridge across the Sava river, the border between BiH and Croatia

The project will significantly increase accessibility and reduce travel times, thereby contributing to a balanced economic development of the regions concerned. Current average speeds on existing road are estimated at some 50 km/h and these should rise to 120 km/h with the new infrastructure. Commuting among main cities and towns along the corridor will be much faster and more comfortable.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This type of project (construction of a motorway) falls under Annex I of EU Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC and thus requires a full EIA.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement and applicable EU rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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