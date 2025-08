En Bosnie-Herzégovine, la nouvelle route suivant le tracé du corridor Vc est destinée à renforcer la prospérité du pays, car cet axe facilite les échanges commerciaux. Mais il contribue également à améliorer la sécurité routière. Non loin de Zenica, un centre de contrôle du trafic surveille chaque centimètre de l’autoroute, réglant les panneaux de signalisation et fournissant une aide immédiate en cas de problème.

« Nous disposons d’un logiciel de détection automatique des accidents de la route qui nous aide à repérer un incident : un accident, un incendie, une charge qui tombe d’un véhicule, afin que nous puissions l’identifier plus rapidement », s’enthousiasme Zlatko Demirovski, chef du département de gestion et de supervision du trafic chez Autoceste FBiH, l’organisme public qui gère le système.

Cette possibilité a toute son importance face à l’augmentation du nombre d’accidents de la route dans le pays. Plus de 35 000 cas ont été enregistrés en 2023. La Bosnie-Herzégovine souhaite améliorer son bilan, pour se conformer aux cadres internationaux en la matière. Chaque année, 260 décès liés à la circulation sont constatés (67 par million d’habitants, contre 44,6 en moyenne dans l’UE) ; face à ce chiffre, chaque mesure visant à améliorer les conditions sur les routes du pays compte.

« Les autoroutes sont le seul support du trafic routier qui permet une conduite à la fois sûre et rapide », déclare Matteo Rivellini, chef de la division chargée des opérations dans les Balkans occidentaux et en Turquie à la Banque européenne d’investissement. «Des projets tels que le corridor Vc permettent d’améliorer les liaisons, d’accélérer la communication et les déplacements de la population, mais aussi de rendre les transports de marchandises et les services plus sûrs et plus rapides, ce qui est essentiel pour le développement économique. »

Réaction rapide aux accidents de la route

Toutes les situations dangereuses qui se présentent sur la route, telles que les excès de vitesse, la perte de contrôle d’un véhicule et les dépassements risqués, peuvent être repérées facilement grâce à plus de 600 caméras de vidéosurveillance. Les opérateurs peuvent réagir instantanément et, en quelques secondes, contacter la police, les services médicaux d’urgence ou les pompiers. Parallèlement, ils peuvent régler les panneaux de signalisation et réduire la limite de vitesse en amont, à des kilomètres du lieu d’un accident.

Doté de plus de 148 ponts et de 46 tunnels, le corridor Vc est actuellement le projet d’infrastructure le plus important et le plus exigeant du pays. Une fois terminé, il reliera Budapest à Osijek, à Sarajevo et au port de Ploče.

Grâce au soutien de l’Union européenne, de la Banque européenne d’investissement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et d’autres donateurs, les quelque 126 km de cette autoroute ont été construits sous la supervision d’Autoceste FBiH.

Pour ce projet, plus de 3 milliards d’euros ont été investis à ce jour, dont plus d’un milliard d’euros provenant de la Banque européenne d’investissement et environ 870 millions d’euros de subventions de l’UE acheminées au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux.