Au point de passage frontalier de Gradiška entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, il n’est pas rare d’observer de longues files de véhicules avec à leur volant des conducteurs frustrés. La situation est particulièrement difficile pour les chauffeurs de poids lourds, qui doivent souvent attendre jusqu’à huit heures, ce qui entraîne des retards dans la livraison des marchandises et des produits de base et entrave sérieusement la croissance économique.

La Banque européenne d’investissement participe, avec un prêt de 65 millions d’euros, au financement de la construction d’un nouveau point de passage frontalier et d’un nouveau pont à Gradiška, qui bénéficie aussi d’une subvention de l’Union européenne de 3,15 millions d’euros. Ce prêt porte également sur la construction d’un tronçon d’autoroute entre Banja Luka et Gradiška, qui a été achevée en 2011. Une fois le nouveau point de passage terminé, il assurera la connexion du corridor Vc au réseau central transeuropéen et changera la donne pour l’économie locale. Le pont de 430 mètres qui enjambe la Save reliera les deux pays et réduira les temps d’attente à la frontière sur la route 2a, qui parcourt 239 km de Lasva (Zenica) via Banja Luka en Bosnie-Herzégovine à Okučani en Croatie. Les travaux devraient s’achever d’ici le printemps 2022.

« Nous attendons à la frontière cinq, six, sept, parfois même huit heures », explique Teran Mušinovič, chauffeur de poids lourd qui emprunte fréquemment cette route. « Je pense qu’une fois le nouveau point de passage terminé, les files de véhicules seront plus courtes et la circulation vers les pays européens plus rapide. »

Le passage de la frontière entre la Bosnie et la Croatie facilite et accélère l’accès à l’UE

À l’heure actuelle, l’axe routier traverse la zone urbaine de Gradiška sur environ 2 km, ce qui entraîne des embouteillages, des goulets d’étranglement et de la pollution atmosphérique. Dans le cadre du projet d’investissement du corridor Vc, des installations transfrontalières ont été construites à environ 3 km à l’ouest des installations existantes et à l’extérieur de la zone urbaine.

Il y a d’autres avantages pour l’économie locale et pour les habitants des deux pays.

« Cette liaison autoroutière vers l’Europe signifie une arrivée plus rapide et plus facile en Croatie », explique Marko Lovrić, ingénieur du pont de Gradiška. « La circulation des biens et des personnes va augmenter considérablement, en particulier parce que l’ancien point de passage de la frontière était situé dans le centre-ville, provoquant de gros embouteillages et des ralentissements pour entrer en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. »

« La construction d’une nouvelle route jusqu’au point de passage de la frontière et sa connexion directe à l’autoroute accéléreront les flux de biens et de personnes, ce qui améliorera la communication et les relations. »