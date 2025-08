Des trajets domicile-travail plus rapides pour 1,5 million de personnes

Cet ambitieux programme d’investissement a une portée considérable. Le corridor Vc est l’un des plus importants projets de transport de la région ; il reliera la Hongrie à la Bosnie-Herzégovine, en passant par l’est de la Croatie, jusqu’à la mer Adriatique. La Banque européenne d’investissement a investi 631 millions d’euros dans la construction d’un tronçon autoroutier de 102 km sur ce corridor.

Ces fonds ont été complétés par des prêts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et des subventions de l’UE de plus de 200 millions d’euros octroyées dans le cadre du Programme de connectivité. Les ressources ont été acheminées par l’intermédiaire du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, un mécanisme de panachage soutenant l’élargissement de l’UE et le développement socio-économique de la région.

En août, une autre subvention de l’UE d’un montant de 11,8 millions d’euros a été débloquée pour financer la construction du tronçon de 6,9 km Tarčin-Ivan du corridor Vc.

« La Banque européenne d’investissement reste attachée au développement durable à long terme de la Bosnie-Herzégovine, et elle est fière d’être l’un des principaux bailleurs de fonds en faveur de l’infrastructure routière du pays », a déclaré Matteo Rivellini, chef de la division chargée des opérations de prêt en Croatie, en Slovénie et dans les Balkans occidentaux à la banque de l’UE.

« Étant donné que les autoroutes sont des moteurs de développement économique et social, ce tronçon accélérera l’intégration de la Bosnie-Herzégovine avec l’UE et contribuera à créer de nouveaux débouchés commerciaux dans l’ensemble de la région, avec à la clé des emplois et des revenus pour les citoyens ordinaires. »

Et Matteo Rivellini d’ajouter : « En cette période d’incertitude économique due à la pandémie de COVID-19, des investissements stratégiques tels que celui-ci envoient un signal clair : la banque de l’UE demeure un partenaire fiable pour les Balkans occidentaux. »

L’interconnexion des villes, des régions et des pays crée toute une palette de nouvelles possibilités de croissance socio-économique, d’emploi et d’échanges commerciaux régionaux. Les routes modernes contribuent à renforcer la sécurité et à réduire le nombre d’accidents et les coûts d’exploitation des véhicules. Aujourd’hui, 1,5 million d’habitants le long du corridor Vc ont accès à une nouvelle autoroute qui leur permet de réduire leur temps de trajet presque de moitié.

La mise en place de réseaux de transport plus sûrs, plus rapides, plus efficaces et plus intelligents est une condition préalable à la création d’un marché plus cohérent et intégré dans la région et elle est indispensable à l’amélioration des conditions de vie des populations dans les Balkans occidentaux.

Et même le coronavirus ne pourra y mettre un frein.