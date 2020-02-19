La Banque européenne d’investissement (BEI) a conclu ce jour un accord de partenariat avec les trois ONG qui dirigent des programmes d’évaluation des routes, dans le cadre de la campagne mondiale visant à réduire de moitié, d’ici 2030, le nombre annuel de morts sur les routes (1,35 million de victimes au niveau mondial). Le protocole d’accord a été signé à Stockholm, lors de la 3e réunion internationale de ministres chargés de la sécurité routière.

La BEI, le Programme européen d’évaluation des routes (EuroRAP), le Programme international d’évaluation des routes (iRAP) et la Road Safety Foundation (RSF) ont décidé d’unir leurs efforts à l’appui d’investissements spécifiques dans des projets nationaux et régionaux pour des « routes plus sûres » et en vue de développer les capacités d’analyse et les compétences nécessaires à des investissements fructueux dans des infrastructures routières plus sûres.

« Nous entendons financer des projets routiers qui contribueront à sauver des vies et à réduire le nombre de blessés graves. Les gains, tant sur le plan humanitaire qu’au niveau économique, sont énormes », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente du groupe BEI, responsable des opérations de prêt de la Banque dans le domaine des transports. « Par conséquent, nous devons non seulement fournir des financements, mais également favoriser l’accès aux conseils, à la formation et aux compétences nécessaires pour élaborer des programmes d’investissement d’envergure à l’appui d’infrastructures routières plus sûres. Nous devons tous travailler en étroite collaboration pour améliorer la sécurité sur nos routes. C’est pourquoi nous sommes ravis de conclure cet accord de partenariat avec les organisations qui participent aux programmes d’évaluation des routes. »

Ferry Smith, le président d’EuroRAP, qui a signé l’accord au nom des trois organisations liées aux programmes d’évaluation des routes, a déclaré pour sa part : « Cette initiative de la BEI vient à point nommé. L’enjeu pour la prochaine décennie repose sur un nouveau mode de gestion de la sécurité des infrastructures, ce qui requiert une approche et des compétences novatrices. Au nom de la Road Safety Foundation, d’EuroRAP et d’iRAP, je suis ravi que nous puissions soutenir la BEI dans cette initiative qui présente un potentiel énorme lorsqu'il s'agit de sauver des vies dans toute l’Europe et dans le monde entier. Nous espérons étendre les protocoles des programmes d’évaluation des routes aux zones urbaines, en mettant l’accent sur la sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que sur l’évaluation de la capacité des infrastructures routières à accueillir des véhicules connectés et de plus en plus automatisés. »

La prévention systématique des décès et des blessures graves liés aux accidents de la route est une priorité pour la BEI, la banque de l’UE, qui fournit des financements et met son savoir-faire à disposition à l’appui de projets d’investissement dans le monde entier. Le protocole d’accord s’inscrit dans le cadre du nouveau Plan d’action stratégique sur la sécurité routière de l’UE, qui vise à réduire de moitié le nombre de décès en Europe d’ici 2030 et qui apporte des changements majeurs dans la manière dont la sécurité des infrastructures est mesurée et gérée. La directive européenne concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (GSIR) couvre désormais un nouveau réseau routier périurbain « primaire » qui concentre plus d’un tiers des décès dus aux accidents de la route en Europe. En vertu de la directive GSIR, tous les États membres de l’UE sont tenus d'inspecter la sécurité intrinsèque de leur réseau primaire d’ici à la fin de l’année 2024 et de prendre des mesures ciblées pour assurer la sécurité de ces routes très fréquentées et souvent à haut risque.

Les protocoles du Programme international d’évaluation des routes, qui permettent de mesurer la sécurité intrinsèque des infrastructures de manière cohérente et systématique, sont désormais appliqués dans plus de 100 pays du monde dans le cadre de la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 des Nations unies. De nombreuses routes très fréquentées n’atteignent pas encore le niveau de référence minimum (3 étoiles) d’iRAP que vise le cadre mondial de suivi des performances de l’Organisation mondiale de la santé.

La Road Safety Foundation a quant à elle effectué des analyses dans toute l’Europe afin d’établir des stratégies et des budgets d’investissement pratiques qui permettront à la fois de sauver des vies et de générer un rendement économique élevé. Les membres d’EuroRAP sont issus de la société civile, d’autorités routières et d’instituts de recherche. Ils supervisent actuellement des applications dans plus de 20 pays européens afin d’établir des stratégies d’investissement et des budgets pratiques qui permettront à la fois de sauver des vies et de générer un rendement économique élevé.

À propos d’iRAP (International Road Assessment Programme)

L’iRAP (International Road Assessment Programme) est une organisation caritative agréée qui entend sauver des vies grâce à des routes plus sûres. Elle a été créée pour soutenir la décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 des Nations unies. L’iRAP travaille en partenariat avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour inspecter les routes à haut risque et élaborer des programmes d’investissement de référence dans des routes plus sûres, pour assurer des formations, fournir des technologies et apporter un soutien qui permettront de renforcer et de maintenir les capacités nationales, régionales et locales et de suivre les performances en matière de sécurité routière afin que les institutions financières puissent évaluer les rendements de leurs investissements.

À propos d’EuroRAP (European Road Assessment Programme)

Créé en 1999, EuroRAP, le programme européen d’évaluation des routes, est une association internationale sans but lucratif (AISBL) de droit belge qui entend sauver des vies grâce à des routes plus sûres. Il vise à réduire le nombre de décès et de blessés graves grâce à un programme d’évaluation systématique des risques permettant de recenser les principales lacunes pouvant être comblées par des mesures pratiques d’amélioration des routes. Il établit des partenariats entre les responsables d’un système routier sûr (la société civile, les associations d’automobilistes, les constructeurs automobiles et les autorités routières) et vise à garantir que l’évaluation des risques étaye les décisions stratégiques concernant l’amélioration des routes, les mesures de protection contre les accidents et les normes en matière de gestion des infrastructures routières.

À propos de la RSF (Road Safety Foundation)

La Road Safety Foundation est une organisation caritative basée au Royaume-Uni, fondée dans le prolongement de l’année européenne de la sécurité routière 1986. Elle œuvre à la réduction du nombre de victimes de la route en pesant simultanément sur les trois composantes d’un réseau routier sûr : les routes, les véhicules et le comportement des usagers. La RSF permet d’agir sur chacune de ces composantes et ses rapports et analyses servent de base à la mise en place de nouvelles législations ou stratégies.