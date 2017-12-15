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FLOOD PROTECTION MEASURES RS

Signature(s)

Montant
19 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 19 000 000 €
Eau, assainissement : 19 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 19 000 000 €
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13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOOD PROTECTION MEASURES RS
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20170697
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FLOOD PROTECTION MEASURES RS
REPUBLIKA SRPSKA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 19 million
EUR 41 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Construction of flood protection facilities along the Sava river and its tributaries

This project is consistent with Pre-Accession support and support for EU External Policies in the Neighbourhood/Partnership Countries. It is eligible under the External Lending Mandate (ELM) Pre-Accession 2014 - 2020. The medium- to long-term measures, including flood risk mapping and management studies, both within the framework of the International Sava River Basin Commission, correspond to the requirements of the Flood Directive (2007/60/EC) within the EU. As such, the measures also contribute to the alignment with the EU acquis.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The measures will help to increase the country's resilience to the potential effects of climate change. Securing of public flood protection infrastructure is expected to have a substantial positive environmental and social impact, as well as an economic impact on the local economy through avoidance of future damages and losses.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project is expected to contribute to the objectives of the Building Block 1 of the Bank's Economic Resilience Initiative, aimed at supporting additional investments for vital infrastructures.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOOD PROTECTION MEASURES RS
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82760796
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170697
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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