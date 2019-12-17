Un prêt BEI de 30 millions d’EUR est destiné à améliorer les réseaux d’eau propre, d’eaux usées et d’eaux pluviales en Bosnie-Herzégovine ; il s’accompagne d’une aide non remboursable d’un montant de 1,2 million d’EUR pour fournir une assistance technique à ce projet au titre de l’initiative Résilience économique

La BEI investit 19 millions d’EUR au titre de l’initiative Résilience économique pour renforcer l’efficacité des mesures de protection contre les crues dans le bassin hydrographique de la Save

Une aide non remboursable de l’UE de 19 millions d’EUR appuie la construction d’un tunnel bitube sur le tronçon Zenica-Nord de l’axe routier paneuropéen Corridor Vc

La Banque européenne d'investissement (BEI) et l’Union européenne (UE) financeront à hauteur de 68 millions d’EUR trois nouveaux projets en Bosnie-Herzégovine pour améliorer les réseaux d’eau propre, d’eaux usées et d’eaux pluviales et les mesures de protection contre les crues dans le bassin hydrographique de la Save et pour soutenir la construction d’un tunnel bitube sur le tronçon Zenica-Nord de l’axe routier paneuropéen Corridor Vc.

Disposer d’une eau potable salubre et de réseaux modernes d’eaux usées et d’assainissement

Le prêt BEI de 30 millions d’EUR est destiné à financer la construction et la modernisation des réseaux d’adduction d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales et dotera jusqu’à 147 000 habitants de Bosnie-Herzégovine d’un accès à l’eau potable et quelque 70 000 personnes de services d’assainissement de meilleure qualité.

En complément du prêt, la banque de l’UE fournira également une subvention d’assistance technique d’un montant de 1,2 million d’EUR pour concevoir les projets, élaborer les dossiers d’appels d’offres et gérer les procédures de passation de marchés. Le financement de cette assistance technique relève de l’initiative Résilience économique (IRE), une initiative de la BEI visant à favoriser la résilience et la croissance inclusive dans les pays du voisinage méridional de l’UE et les Balkans occidentaux.

Protéger la Bosnie-Herzégovine contre les crues

La BEI financera également à hauteur de 19 millions d’EUR le renforcement des mesures de protection contre les crues dans le bassin hydrographique de la Save en République serbe de Bosnie, comprenant la construction de digues et de canaux et la réhabilitation des lits des cours d’eau. Le programme d’investissement financé par la BEI pour renforcer les mesures de protection contre les crues contribuera à éviter à l’avenir les pertes humaines et les dégâts matériels découlant de crues récurrentes et créera un environnement plus sûr dans cette partie du pays. Ce programme d’investissement est également financé dans le cadre de l’IRE de la BEI.

Matteo Rivellini, chef de la division de la BEI chargée des opérations en Croatie, en Slovénie et dans les Balkans occidentaux : « Les investissements de la BEI continueront à soutenir des axes autoroutiers modernes, des mesures de protection contre les crues et un approvisionnement en eau propre de la Bosnie-Herzégovine. À ce jour, la BEI a signé plus de 516 millions d’EUR de prêts pour soutenir la réalisation de l’axe routier paneuropéen Corridor Vc, long de 318 km en Bosnie-Herzégovine. L’UE, de son côté, a accordé plus de 200 millions d’EUR d’aides non remboursables dans le cadre de nombreux projets nés d’une longue collaboration fructueuse avec toutes les contreparties de la BEI en Bosnie-Herzégovine. Cette cérémonie de signature est pour moi l’occasion de féliciter toutes les parties prenantes dans la préparation de ces projets. Nous nous réjouissons de poursuivre cette bonne collaboration. »

Renforcer la sécurité des routes pour un réseau paneuropéen de transports efficace

L’Union européenne entend compléter le concours de la BEI de 50 millions d’EUR signé en 2008 par une aide non remboursable d’un montant maximum de 19 millions d’EUR pour la construction du tronçon Zenica-Nord de l’axe routier paneuropéen Corridor Vc. Le projet comporte un tunnel bitube qui doit être achevé d’ici à la fin de 2022. Le projet améliorera la sécurité routière et contribuera à accélérer le développement économique et social en Bosnie-Herzégovine. L’axe paneuropéen Corridor Vc offrira une nouvelle liaison routière entre Budapest et le port maritime croate de Ploče et intégrera la Bosnie-Herzégovine dans ce réseau de transports moderne à vocation régionale.

L’ambassadeur Johann Sattler, chef de la délégation de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et représentant spécial de l’UE, a souligné l’engagement de l’UE à aider le pays à construire le Corridor Vc : « L’UE reconnaît les avantages que peuvent retirer les habitants de Bosnie-Herzégovine et a alloué plus de 200 millions d’EUR d’aides non remboursables au titre du Cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux pour soutenir le pays dans ce projet aussi ambitieux que coûteux. Ce financement de l’UE accélérera la mise en œuvre de 13 grands projets de maillage des réseaux de transports, dont le chantier des ponts de Gradiška et Svilaj. »

Vjekoslav Bevanda, ministre des finances de Bosnie-Herzégovine, et Matteo Rivellini, chef de la division de la BEI chargée des opérations en Croatie, en Slovénie et dans les Balkans occidentaux, ont signé les accords de financement ce jour à Sarajevo, en présence de l’ambassadeur Johann Sattler, chef de la délégation de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et représentant spécial de l’UE dans le pays.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « La BEI est particulièrement fière de son soutien continu et de son engagement en faveur du développement économique et social en Bosnie-Herzégovine et dans les Balkans occidentaux. Les financements des trois investissements que nous avons signés ce jour, pour un montant total de 68 millions d’EUR, proviennent de différentes sources, la BEI, l’UE et l’IRE de la BEI, et ont pour objectif d’améliorer des infrastructures cruciales dans les secteurs de la gestion de l’eau et des routes dans tout le pays. Ils permettront de fluidifier la circulation des personnes, des biens et des services dans un environnement mieux protégé contre les catastrophes naturelles et de doter la Bosnie-Herzégovine d’infrastructures modernes au bénéfice de sa population. »

Vjekoslav Bevanda, ministre des finances de Bosnie-Herzégovine : « Je remercie les représentants de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne pour les efforts qu’ils ont déployés aux fins de la signature de ces accords. Les investissements qui seront financés grâce à l’octroi d’aides non remboursables à la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de ces accords revêtent une grande importance pour le futur développement du pays. »

À ce jour, la BEI a investi 191,1 millions d’EUR dans des projets ayant trait à l’eau et aux eaux usées en Bosnie-Herzégovine – en particulier pour la mise en place d’infrastructures d'adduction d'eau et d'assainissement et des plans d’urgence pour la gestion des crues – et 1,2 milliard d’EUR dans des projets dans le secteur des transports. La banque de l’UE mène des opérations en Bosnie-Herzégovine depuis 1977 et a investi 2,5 milliards d’EUR dans 68 projets dans tout le pays.

Note aux responsables de publication

À propos de l’initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique s’inscrit dans l’action de l’Union européenne visant à lutter contre les causes des migrations et propose des financements pour aider les pays à faire face à leurs difficultés économiques et sociales. Elle a pour objectif de mobiliser rapidement des financements supplémentaires à l’appui de la croissance, des infrastructures vitales et de la cohésion sociale. L’IRE soutient la création d’emplois en investissant dans les infrastructures et le secteur privé, améliore la qualité des projets et les rend bancables. Il est essentiel d’élargir les perspectives d’une croissance plus résiliente et plus inclusive – et de créer des possibilités d’emploi durables, en particulier pour les jeunes et les femmes – pour améliorer le niveau de vie.

L’initiative fournit un ensemble complet de mesures de soutien, offrant une vaste gamme de produits pour répondre aux besoins spécifiques des clients publics et privés, le secteur privé étant au cœur de l’IRE.

Faisant suite à une demande formulée en 2016 par les 28 États membres de l’UE, l’IRE de la BEI fait partie de la réponse que l’UE apporte aux défis posés par les déplacements forcés et les migrations et s’inscrit dans le prolongement de la Conférence de Londres sur la Syrie organisée en 2016. L’IRE vise principalement les Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo , Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie) et les pays voisins du Sud de l’Europe (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie).

Résultats de l’IRE

Selon les estimations de la BEI, 56 projets en cours dans 12 pays contribueront à préserver quelque 197 000 emplois dans 9 600 petites entreprises, à créer 6 600 places pour les étudiants dans l’enseignement supérieur, à améliorer l’accès à l’eau potable et à l'assainissement au bénéfice de 10,8 millions de personnes et à alimenter en énergie 311 000 foyers. Environ 1,8 million d’habitants devraient bénéficier d’infrastructures et de services de meilleure qualité dans les zones urbaines.

Les projets récemment approuvés concernent des prêts à l’appui des petites entreprises en Cisjordanie, en Égypte, en Jordanie, au Liban et au Maroc, la mise en place d’infrastructures dans des zones industrielles au Liban, des investissements ayant trait à l’eau en Jordanie et des liaisons de transport au Kosovo1.

